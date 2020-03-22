【新冠肺炎】50年粥店生意跌逾半　老闆寧貼積蓄不裁員：共度時艱

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，飲食業步入寒冬。位於佐敦寶靈街、有近50年歷史的新光粥店，亦不敵人流大減，生意大跌逾半。粥店第二代老闆曾先生指，疫情以來，粥店無法維持開支平衡，需動用積蓄繼續經營店舖。 粥店入不敷支，但曾老闆卻從未想過裁員，他說，粥店的員工大多工作逾20年，擔心一旦裁員，員工便面臨失業，因此現時「人工無減少，人手無減少，大家一齊捱」，會與員工共度時艱。 至於在粥店工作了30年的員工亦身同感受，粥店員工和老闆親如一家人，談及生意大跌，她更激動落淚：「做咗30年，無見過咁辛苦，睇見老細好淒涼，但自己又無辦法，無人嚟食嘢，無生意」，坦言「我哋都替老細喊，無收入，又要養我哋幾個」。

位於佐敦的新光粥店已開業近50年。（黃寶瑩攝）

生意大跌逾半 憂心疫情持續無人流

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，飲食業大受打擊。位於佐敦寶靈街、有近50年歷史的新光粥店，亦不敵人流大減，生意大跌逾半。採訪當日上午10點許，店內只有兩三名食客，老闆曾先生說，以往農曆年後天氣仍較冷，是粥店的旺季，而全盛時期食客眾多，店員甚至要在店舖外加設檯凳，才能容下食客。

惟疫情持續，粥店現時門可羅雀，「啲人唔出街食飯，人流差，無人出街，口岸關晒，無外來人」，「想忙都無得忙」曾先生說。他又指，「夜晚7點到9點，試過一個客都無，（以前）未試過啊！」又曾試過準備好一鑊炒麵，但「整晚一單生意都無，要倒」。

政府早前設立「防疫抗疫基金」，包括向合資格普通食肆資助20萬。曾先生預計，20萬資助加上「自己少少生意額」，可幫店舖「頂到半年」。但坦言擔心疫情持續，「真係好擔心，開間舖，見到無人流」。

粥店老闆曾先生表示，受疫情影響，粥店生意額大跌逾半。（黃寶瑩攝）

無考慮裁員 不減人工 不放無薪假 和員工共度時艱

對年逾50的曾先生而言，粥店「幾乎係唯一收入來源」，生意額大跌，但租金、人工，水電費，樣樣都是開支，無法維持收支平衡，曾先生只好動用積蓄繼續經營店舖。被問及有否想過減少人手，曾先生直言：「無諗過炒人」，他說，粥店的員工大多工作逾20年，如同一家人，擔心一旦裁員，員工便失業，因此現時「人工無減少，人手無減少，無放無薪假，大家一齊捱」，會與員工共度時艱。

30年老員工落淚：睇見老細好淒涼

生意難做，就連伙計也替老闆感到難過。在粥店工作約30年的陳女士說：「先幫佢爸爸（打工），之後到佢，靠人工養大我啲仔女」。談及生意大跌，陳女士更激動落淚說：「做咗30年，無見過咁辛苦，睇見老細好淒涼，但自己又無辦法，無人嚟食嘢」亦試過上班「直頭無生意，就係企喺度」。她形容員工和老闆親如一家人，「我哋都替老細喊，無收入，又要養我哋。」

在粥店工作約30年的員工陳女士在談及粥店生意大跌時，不禁落淚。（黃寶瑩攝）

兩代人堅守50年 父母靠粥店養大七名子女

粥店裝修簡單，賣的是常見的皮蛋瘦肉粥、艇仔粥、腸粉、蘿蔔糕……但對於曾先生而言，粥店不僅是主要的收入來源，更是他和父母兩代人默默堅守了近50年的成果。

曾先生回憶，父親年輕時在食肆打工，負責炸油炸鬼和煮白粥，儲夠錢後，便在1971年開始經營粥店。曾先生說，從前，父母在早上6點開店，晚上11點關店，一星期做足七日，靠著粥店的收入，把七名子女撫養成人，「唔只養大七兄妹，佢（父親）鄉下啲兄弟姐妹要起樓、結婚，佢都會資助下。」

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粥店滿載童年回憶 父親教誨：勤力就有客人

曾先生笑言，學生時代「除咗屋企就係嚟呢度，全部回憶都喺到」，粥店滿載著他的童年回憶。讀小學、中學時，「中午放學就返嚟食飯幫手，收錢、捧粥、攞油炸鬼畀客人，都係好簡單嘅工作。（做到）差唔多上堂先返去」。

而到了2002年，曾先生正式接手經營粥店，父親曾和他說：「最緊要你勤力，打開舖頭就會有人嚟食嘢」 可惜隨著附近食肆越開越多，粥店的生意也變得平淡，今次更遇上多年來未曾遇見的「寒冬」。

粥店生意未如當年，但多年來，仍有不少舊街坊特意到粥店尋找舊時味道，曾先生說：「好多人專登返嚟搵下，講返幾十年前嘅嘢。（食客）特別中意食嘢又未必，但有啲記憶，想返嚟緬懷一下。」惟在「寒冬」之下，他也不禁感歎道：「時代進步，我哋唔進步，遲早被淘汰。」