【新冠肺炎・多圖】香港機場泊滿飛機　折射疫下航班大減之傷

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，多國政府對旅客實施入境限制措施，本港航班需求大受影響。多間航空公司相繼宣布，短時間內將部分航線停航並削減部分航班班次。 逾50架不同航空公司的飛機，日前停泊在香港國際機場停機坪場面甚為壯觀和罕見。而機管局上月亦宣布，受疫情影響機場旅客人數大幅減少，故推出新一輪紓緩措施涉減租、降低或豁免收費，當中受惠者包括航空公司及停機坪等，連同去年推出的措施，涉及總金額約為16億元。 航班大減，國泰、港航等航空公司，都要求或鼓勵員工放無薪假。

▼香港機場停機坪 泊滿飛機「奇觀」▼

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因應疫情，政府多次呼籲市避免外遊，港人旅遊意欲大減影響航空需求。多間航空公司包括國泰航空、香港航空以及香港快運相繼宣布調整航班服務，包括停飛多條中國內地航線、調整前往泰國、日本及台灣的班次等，亦為乘客提供更改機票或取消行程安排。

多架飛機日前停泊在香港國際機場停機坪，涉及逾30多架國泰航空集團包括國泰航空、國泰港龍及香港快運的飛機，亦有至少5架香港航空飛機停泊在側，場面甚為狀觀。

多間航空公司的飛機日前停泊在香港國際機場停機坪。（美聯社）

機管局上月公布，香港國際機場今年1月份航空交通數字錄得下跌，機場客運量及飛機起降量分別為570萬人次及33,210架次，較去年相期減少11.7%及9.1%，當中往來中國內地、南韓及東南亞的整體客運量於1月份錄得最明顯跌幅，訪客旅客量按年下跌43%。

機管局表示，航空交通量受到1月底新型冠狀病毒爆發及社會形勢等因素等影響，故預料航空公司暫停航班及不同市場的政府實施出入境限制及檢疫措施，2月份交通數字持續向下。

▼香港機場 客流疏落▼

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故機管局於2月21日宣布，因應疫情推出新一輪紓緩措施，包括減租、降低或豁免收費等，以協助業界減低業務營運上的壓力，當中涉及航空公司、地勤服務公司及停機坪相關服務公司等受惠，計算由去年開始9月推行減租及一系列紓緩措施，加上租金調節與減免，涉及總額約16億元。

對於多間航空公司飛機停泊在停機坪數量或有上升情況，已向機管局查詢停機坪費用事宜及詳情。機管局回覆指，自去年起推出兩輪紓緩措施，包括減租、降低或豁免收費等，以協助不同的機場業務夥伴，包括航空公司、地勤服務公司，租戶及專營商。機管局會繼續密切監察業界的運作狀況，並於有需要時檢視有關措施。

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