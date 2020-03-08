【新冠肺炎．最新】國泰港航飛機曬太陽　日本今晚起暫拒港人入境

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港累計110宗個案，包括109宗確診個案及1宗疑似個案；居於福慧精舍佛堂所在的美輪大廈的80歲男患者，昨病情變為危殆。保安局公布，鑽石公主號郵輪兩名香港確診男患者，在上月28日及本月6日不治。 日本將於本周一（9日）凌晨零時起至本月底，向中港澳旅客「落閘」，除了入境需隔離14日外，亦取消港澳護照及BNO護照的免簽證入境安排，即港人無法「返鄉下」觀光。由於日本較香港時間快一小時，即本港時間今晚11時「禁令」生效。

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屬國泰、國泰港龍、香港快運及香港航空航機

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【03:00】今晚本地時間11時起，持香港護照或BNO護照將不能免簽證入境日本，所有由中國包括香港及澳門的飛機，只能降落東京成田機場或大阪關西機場。

截至今日凌晨3時，日間仍有多班航班往日本各地，不過香港快運則取消下午17:55及深夜23:50往東京羽田機場的航班。最後一班能趕及在禁令生效前往日本，為國泰16:25啟航往東京羽田的航班CX 542；香港快運晚上19:40啟航往大阪/關西的航班UO 836，預計日本時間周一凌晨00:15抵達，即禁令生效後才到，按理港人持特區護照或BNO都無法入境。

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