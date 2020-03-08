【新冠肺炎．3.8】今增5宗個案　印度裔港商患者44歲司機初確診

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港累計115宗個案，包括114宗確診個案及1宗疑似個案。保安局公布，鑽石公主號郵輪兩名香港確診男患者，在上月28日及本月6日不治。 日本將於本周一（9日）凌晨零時起至本月底，向中港澳旅客「落閘」，除了入境需隔離14日外，亦取消港澳護照及BNO護照的免簽證入境安排，即港人無法「返鄉下」觀光。 而本港今日亦錄得第3宗死亡個案，女死者是居於元州邨元樂樓的住戶，其丈夫亦已確診患病。

【22:43】衞生防護中心晚上公布，本港再多一宗確診個案，即單日新增5宗個案。最新一宗確診個患，是一名59歲女患者，現於伊利沙伯醫院留醫，並居於元朗原築。

該名女患者於1月31日至2月24日參加印度旅行團，與早前多人中招的群組是同團團友，她亦有長期病患，居於元朗十八鄉路83號原築1座。患者沒有出現病徵，因被列作密切接觸者昨日被安排入住檢疫中心。其深喉唾液樣本今日證實對新型冠狀病毒病呈陽性反應，已獲安排入住伊利沙伯醫院接受治療，現時情況穩定。病人同住的家人沒有出現病徵，丈夫正接受檢疫；兒子、女兒及家庭傭工將被安排接受檢疫。

【21:57】據了解，律敦治醫院增多一宗初步確診個案，患者是44歲男子，是第106宗個案、56歲印度裔港商的司機。

【19:18】消息指，較早時送院檢測、居重慶大廈的男子，化驗後呈陰性。

【19:05】本港錄得第3宗死亡個案，死者是76歲女病人，她居於元州邨元樂樓，過去一直有長期病。她早前與丈夫一同確診。

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【17:15】衞生署明日起將「加強化驗室監測」計劃涵蓋全港私家醫生，私家醫生可向有相關病徵的病人派發樣本瓶，收回唾液樣本後轉交化驗所，由化驗所交予衞生署做病毒檢測。張竹君稱未知醫生對計劃的反應，但曾收到醫生查詢流程，當局會再與化驗所商討收發樣本的細節。

有指重慶大廈內一名接受家居檢疫人士，送院接受檢測。（余俊亮攝）

【17:10】消息指，一名正在重慶大廈接受家居檢疫的人士，已入院接受病毒檢測，屬高度懷疑個案，惟張竹君回應時指未收到該個案的相關資訊，未有評論賓館環境是否適合隔離檢疫。

【17:05】至於政制及內地事務局局長聶德權及入境處處長曾國衞，都主動接受港大檢測，張竹君指知道從湖北返港的工作人員，已做足感染預防措施，而港大早已安排「如果佢哋驚嘅話會幫手驗，而兩名官員都係自願想驗，如果同機嘅人想要都可以檢驗，並非強制安排。」

至於第114宗個案，據知他是乘坐國泰航班CX250時是於經濟客艙內，與乘同一班機的另一名正於深圳治療的男患者，是分開座位區域，但由於大家同去同一個機場，要再檢視他們有否一同去過相同的招待室等，有機會兩宗都是獨立的輸入個案，兩者並非有關連。

【17:00】庾慧玲表示，初時大家都不知道疾病如何影響病人，故一直希望減低傳染風險，將保護裝備留予同事，並一直有減少非緊急服務，會再檢視服務及保護衣的供應情況，再決定未來需繼續減少、還是恢復服務，照顧病人需要。

【16:55】張竹君又指，現時新型冠狀病毒與沙士病毒不同，因為沙士時期大部份人都會發病，並於發病之後才有傳染性。但現時會於發病前有傳染能力，更有部份人無病徵，而有慢性病的人情況會較難控制，有部份病人會突然轉差。

至於是否可如當年沙士一樣，做好控制後就切斷傳染鏈，「睇落唔似。」她又指，現時全球有多宗病例，「除非好似似中國咁封城，先有機會停到。」張竹君指，同意袁國勇說法，疫情不似可停止，相信未來香港可能要改變政策，將病情視為較嚴重的流感個案處理，但需要再討論本港的醫療措施，是否已可接收相應病人，現時仍希望盡量拖慢疫情爆發，期望不會有太多人同一時間受影響。

【16:50】張竹君表示，現時全世界疫情變化得快，海外地區都有疫情爆發，預料輸入性個案持續出現，會緊密監察情況，又指袁國勇的專家意見，指疫情會持續至年底，有其道理。

至於第110宗個案，與第85宗個案、即馬主周巧兒，一同居於住瑞士花園，但由於兩名患者並非居於同一座大廈，加上第110宗個案於2月4至19日不在香港，而同團亦有多宗確診個案，預計新的個案於印度感染機會大，相信是在印度有疫情爆發令旅行團有部份人受感染。而由於周巧兒是於2月12日發病，故互相感染機會較細。

【16:45】庾慧玲指，截至中午，仍有92名病人留醫，今日有3名病人出院，包括馬主周巧兒，但其外傭今日正式確診，即合共有58名患者已康復出院。現時仍有2名病人危殆、另有2人情況嚴重。

【16:30】政府再交代最新疫情，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲，會見傳媒交代最新情況。

張竹君指，昨晚8時再增一宗確診個案，即第110宗個案，是一名73歲女子，是第105及107宗個案的印度旅遊團團友，與丈夫於2月4日至19日到印度旅遊，她居於大坑瑞士花園一座。患者昨日已呈初步陽性，晚上正式確診，之前一直無病徵，現將取其樣本的一日前14日計，尋找其密切接觸者。

這名患者於3月6日樣本呈陽性，於3月5日驚蟄當天曾到醫學博物館擔任義工，同日亦曾到鵝頸橋街市買餸，至3月6日到養和醫院求診。

張竹君又指，昨晚至今天中午再確診多4宗個案。

第111宗個案，是一名76歲男子，居於碧瑤灣。他亦是與第105宗個案一樣，曾一同去印度旅行團。他於2月24日返港，是透過第105宗個案尋找密切接觸者時找到他。他曾於2月23日已有輕微肚屙，曾因肚屙送入瑪麗醫院，其呼吸道樣本呈陰性，並送入檢疫中心，但其後再取樣本發現呈陽性。他與第105宗個案一樣，返香港前即2月23日已有肚屙的情況，故發病日期暫列為2月23日。

而第112宗個案，患者居於北角康福閣，是第83宗個案的丈夫，亦是第84宗個案的爸爸，過去多日都無病徵，2月26日已送至檢疫中心，逗留12天即將離開時，其深喉樣本呈陽性成為確診個案。由於他病發前一直居於隔離營，當無其他密切接觸者，但與他相關的家人或需要延長檢疫時間。

第113宗個案是一名47歲女子，亦是第85宗個案、即馬主周巧兒的女傭，她於2月25日已入住檢疫中心，一直未有病徵，而離開檢疫中心前取樣本才確診，由於入住檢疫中心前多留在家人，故相信是周巧兒傳染予她。

而第114宗個案，是一名41歲英籍男子，居於藍塘道安慧苑，2月19日曾由香港去日本。其後由2月21日由日本返港，再轉機會英國倫敦，於2月28日乘搭國泰航空CX250返港，29日抵達香港，3月6日起出現頭痛、喉痛、流鼻水及疲倦等，去了律敦治醫院取深喉樣本，並正式確診。由於男患者於潛伏期曾到利園一期上班，故會向其公司同事作密切接觸者追蹤。

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【14:50】據了解，伊利沙伯醫院增一宗初步確診新型肺炎個案，病人是41歲外籍男子，住跑馬地藍塘道，據悉他2月中至2月底分別到過日本及英國，其唾液樣本對新型病毒初步呈陽性。

【09:38】澳門政府表示，鑑於德國、法國、西班牙和日本新型冠狀病毒感染疫情近期趨嚴重，衛生局根據第2/2004號法律《傳染病防治法》第10條規定要求自2020年3月8日12時起，所有在入境前14天內曾經到過德國、法國、西班牙或日本的入境人士，必須接受醫學檢查，亦須按照衛生當局的要求在指定地點接受14天醫學觀察。

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屬國泰、國泰港龍、香港快運及香港航空航機

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【03:00】今晚本地時間11時起，持香港護照或BNO護照將不能免簽證入境日本，所有由中國包括香港及澳門的飛機，只能降落東京成田機場或大阪關西機場。

截至今日凌晨3時，日間仍有多班航班往日本各地，不過香港快運則取消下午17:55及深夜23:50往東京羽田機場的航班。最後一班能趕及在禁令生效前往日本，為國泰16:25啟航往東京羽田的航班CX 542；香港快運晚上19:40啟航往大阪/關西的航班UO 836，預計日本時間周一凌晨00:15抵達，即禁令生效後才到，按理港人持特區護照或BNO都無法入境。

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