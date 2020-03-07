【新冠肺炎】73歲印度團女團友確診 　周巧兒瑞士花園同屋苑居民

新型冠狀病毒疫情持續，截至今日（7日）晚上8時，本港累計110宗個案，包括109宗確診個案及1宗疑似個案。今日新增的一宗確診個案為一名73歲婦人，即第110宗個案，她是第三名確診的返港印度旅行團團友。 根據衞生署公布資料，73歲婦人居於大坑瑞士花園，與第85宗個案、馬主周巧兒同一個屋苑，前者居於第一座，後者居於第四座。73歲婦人於2月4日至19日與夫在印度旅遊，周巧兒則早於13日已出現病徵而向名醫求醫。

旅行團曾到西印度的孟買。（Arian Zwegers＠flickr）

衞生署衞生防護中心公布，今日新增的一個確診個案、即第110宗個案為73歲女子，為於3月4日及6日確診的第105宗及第107宗個案的印度團團友，她與丈夫同在2月14日至19日往印度旅遊。

她過往健康良好，一直沒有出現病徵。周五（6日）到香港養和醫院求醫，其呼吸道樣本初步證實對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應，同日轉送到瑪麗醫院接受治療，現時情況穩定。她的呼吸道樣本今日經進一步檢測後證實對病毒呈陽性反應。

第105宗患者69歲婦人，即印度團首名確診患者，上月24日以來的蹤跡。新增她在3月1日到香港喜來登酒店出席另一場婚宴，3月2日到過灣仔東方大廈。

印度團73歲女團友確診，她居於瑞士花園。（資料圖片／梁煥敏攝）

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周巧兒發病時 73歲患者正遊印度

確診的73歲婦人居於大坑大坑道113號瑞士花園一座，即與早前確診的第85宗個案、馬主周巧兒居於同一個屋苑。不過翻查資料，周巧兒住在瑞士花園第四座。周巧兒在2月12日發病，而當時第110宗個案應正在印度旅遊；73歲婦人19日返港，而周巧兒則於25日確診。

73歲婦人同住丈夫和家傭沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。中心會為密切接觸者安排檢疫，其他接觸者則會進行醫學監察。

張竹君相信病毒源頭在印度

衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會指，相信病毒源頭在印度，據團友講述行程，在當地有見過外國人，但並無與外國人有特別接觸。而該團共有21人，計及第110宗個案，現在港有3人確診，並有1名回加拿大的團友初步確診，首名患者（第105宗）69歲婦人的丈夫亦確診。

兩海外確診者在港分別到碧瑤灣及半山景翠園

對於該名已返加拿大的初步確診團友，衞生署資料顯示，該團友與第105宗的69歲婦人相關，曾到碧瑤灣第28座，2月29日離開，同日乘搭國泰航空CX838往加拿大溫哥華。

此外，一名泰國確診男病人，上月29日由倫敦乘坐國泰航空CX250（頭等艙）抵港，同日乘坐國泰航空CX617（商務艙）前往曼谷。衞生署公布，他在兩班機之間，曾離開機場，到半山羅便臣道125號景翠園F座。

馬主周巧兒潛伏期起日誌。

湖北返港確診女子居於深圳 報稱在武漢沒有外出

至於確診由湖北返港的38歲女子（第109宗），是乘搭政府第四班包機從武漢返港乘客之一。衞生署表示，她一直沒有出現病徵，本周四抵港後隨即入住駿洋邨檢疫中心，其呼吸道樣本今日證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，並已被送往威爾斯親王醫院接受隔離治療，現時情況穩定。

病人過往健康良好，居於深圳。她於1月中獨自由香港乘搭高鐵到湖北省武漢市探親，報稱至離開前一直居於其母親於市內江漢區的寓所內，未曾外出。

▼3月4日港府首兩班包機 武漢現場圖片▼

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一韓國患者坐國泰 由法蘭克福經香港轉機返首爾

衞生防護中心表示，昨日接獲韓國衞生部門通知，當地一宗確診個案，涉及一名於2月27日出現病徵的男病人，他於28日乘坐國泰航空CX288經濟客位由法蘭克福往香港，29日由香港乘坐國泰航空CX438經濟客位往首爾。中心要求曾乘坐以上兩班航班同一機艙的人士，致電衞生防護中心熱線。