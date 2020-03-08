【新冠肺炎．大埔總覽】反指定診所遊行　警噴胡椒噴霧籲離開

因應新型肺炎疫情需求，醫管局早前公布18間作為新型肺炎疫情下指定診所的名單，可以接收輕微發燒或出現上呼吸道感染病徵的病人。 在大埔的賽馬會普通科門診診所亦在名單之上，繼2月中有居民發起遊行反對該診所變成發燒診所之後，今日（8日）區內再舉辦居民大會諮詢有關事宜，期間遊行至海寶花園，並指現場人士正參與非法集結；有指揮官指現場聚集人群情緒不穩，或有不軌企圖，呼籲家長帶小童離開。

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【17:10 】防暴警在安慈路的行人路及行車路推進及戒備，附近的快餐店麥當勞基於安全原因，職員關閉朝向安慈路的出入口，呼籲食客從商場入口進入，店內仍有大量顧客用餐。

警員一度舉槍及胡椒噴霧驅趕記者離開。（盧翊銘攝）

【16:42】 防暴警在安祥路及安慈路交界進行大拘捕，並在路中心再舉藍旗，引起駕駛人士不滿

【16:40】 防暴警再進行多輪追截，多名青年被推跌

【16:27】因應大埔區最新交通情況，九巴及龍運途經相關地區的巴士路線班次或會出現延誤，並有可能因應實際情況調整，包括於中途站停止服務或作改道安排。

【16:14】示威者在安祥路放路障，警方舉起藍旗；及後，警方多次噴椒，多名記者被噴中

【16:10】遊行人士走出安祥路的行車路，佔據一條行車線



【16:00】 警方再於橋上舉藍旗；逾百名遊行人士沒有理會警方警告，繼續高呼口號，沿安埔路進發，在大埔超級城外遊行。

【15:55】 遊行人士開始沿安慈路進發

【15:15】警察舉藍旗，並指現場人士正參與非法集結；有指揮官指現場聚集人群情緒不穩，或有不軌企圖，呼籲家長帶小童離開，稍後行動會令其受到波及。其後將帶三名青年，帶入警方封鎖線內截查。

【15:08】有警員向現場人士噴胡椒噴霧

【15:05】海寶花園外數十名年輕人被要求出示身份證，有指揮官開咪呼籲「路過、要返屋企盡快離開，否則可能觸犯刑事罪行」，近百市民留守表達不滿。警方其後舉黃旗。

【14:50】大批防暴警員突然下車，截查多名市民，以及舉槍及胡椒噴霧驅趕記者離開。

【14:40】原定的集合點大埔風水廣埸外有大量警員戒備，示威者沒有進入廣場，約50人零散分佈在場外。

【14:15】今日再有市民發起遊行，反對大埔賽馬會普通科門診診所成指定診所之一，呼籲參加者下午兩時半在大埔風水廣埸集合及參與居民諮詢大會，三時開始遊行至大埔賽馬會診所。在活動開始前，已有數部警車在集合點外戒備，有軍裝警員下車巡視，至少兩名穿黑衣男子被超過10名警員包圍及截查。

而較早前，《立場新聞》記者亦被警員截查。

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一名《立場新聞》記者被警員截查。（盧翊銘攝）

對於位於大埔汀角路的大埔賽馬會普通科門診診所今日遭噴漆，醫院管理局發言人表示，於普通科門診診所再次遭受惡意破壞，予以嚴重譴責。醫管局呼籲停止破壞行為，並已將有關事件交警方處理及加強診所的保安。