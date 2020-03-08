【新冠肺炎】持牌賓館資助計劃已接逾1,500份登記　本月20日截止

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，政府早前通過300億防疫抗疫基金，包括設立持牌賓館資助計劃、旅行代理商資助計劃，兩項計劃分別已接逾1,500份登記。持牌賓館資助計劃的截止日期為3月20日；而旅行代理商資助計劃則將於周五（13日）截止登記。

政府今日表示，持牌賓館資助計劃將於3月20日截止登記，有意申請5萬元或8萬元資助的合資格賓館，應盡快向民政事務總署轄下的牌照事務處遞交登記。現時全港約有1,800間持牌賓館，牌照事務處自2月21日起接受登記，至今收逾1,500份登記表格，已登記的持牌賓館佔整體數目超過8成。



在資助計劃下，每間合資格賓館如獲發牌客房數目為1至5間，可獲一次性5萬元資助；如獲發牌客房數目為6間或以上，則可獲一次性8萬元資助。

政府表示，在「防疫抗疫基金」下設立持牌賓館資助計劃，每間合資格的賓館可獲5萬元或8萬元的資助。（資料圖片）

另外，旅行代理商資助計劃將於周五（13日）截止登記，有意申請8萬元資助的合資格旅行代理商，可盡快向旅行代理商註冊處遞交登記。現時全港有1,700多間持牌旅行代理商，旅行代理商註冊處由2月21日起接受登記，至今接逾1,500份登記表格，佔整體數目約9成，當中約150間旅行代理商已收到款項。

