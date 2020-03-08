【新冠肺炎】入境者須提交健康申報表　有港人指程序簡單不費時

衛生署日前公布，今日（8日）凌晨零時起，香港國際機場的入境健康申報措施，將由內地抵港航班擴展至所有抵港航班，所有從香港國際機場抵港的入境旅客須填寫及提交「健康申報表」。 有回港的港人指填寫申報表的程序不算麻煩，需花大約一至兩分鐘，抵港後亦會有專人負責檢查填寫的資料是否正確。

衞生署擴大入境者健康申報範圍，今起生效。（曾凱欣攝）

港人指填寫程序簡單：有好過無​

由胡志明市返港的蔡先生表示，航班抵港前會由空姐派發相關申報表填寫，抵港後亦會有專人負責檢查填寫的資料是否正確，但就未有為其量度體溫。蔡先生認為，填寫申報表的程序不算麻煩，只需花大約一至兩分鐘。至於被問到成效，蔡先生則指「有好過無」，亦要看申報人有否如實填寫，但相信在日後有需要時能方便追溯。

從澳洲回港人士指 抵港後才知要填健康申報表

到澳洲探親後回港的易先生指，抵港後才得知要填寫健康申報表，排隊交表時亦有實施人流管制，但他認為手續簡單，不算麻煩，連同排隊十分鐘內已經完成。他又笑言，在澳洲無法買到口罩，價格更比香港昂貴，幸好家中有足夠存貨。

有日本人經香港回澳門工作 指健康申報表有必要



澳門衛生局日前宣布，所有在入境前 14 天內曾到過德國、法國、西班牙或日本的入境人士，須按照衛生當局的要求在指定地點接受 14 天醫學觀察。在澳門工作的日本人Kento先生指，得知消息後特意提早回到澳門，由於太太正懷孕，對疫情感到擔心。他認為填寫健康申報表的安排有必要，若果機上有人染病，政府能更有效掌握所有乘客的資料；又指申報表上大約大10題問題，填寫的過程約花5分鐘。