【新冠肺炎】印度團群組再多一人染病　與確診馬主周巧兒住同屋苑

衞生署衞生防護中心今日（8日）公布，早前一個前往印度孟買的21人旅行團當中，有5個團員確診染上新型肺炎，當中4人在本港確診，1人在返抵加拿大後確診；另有一名本港確診團員的家人同告確診，整個群組累計6人染疫。 昨晚（7日）及今日公布的兩宗相關個案均是印度孟買團團友，中心透露第110宗個案、73歲女患者，與丈夫一同參與該團，一直無病徵，她與早前確診的馬主周巧兒同住在大坑瑞士花園，但中心指兩人住不同座數，加上周巧兒發病時，第110宗個案仍在印度，料互相感染機會微。 而第111宗個案、76歲個案患者於印度旅行期間已有腹瀉，但呼吸道樣本對病毒呈陰性，直至離開檢疫中心之前所取的唾液樣本，才驗出陽性確診。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（余俊亮攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，印度團群組累計有6人確診，同遊的21人當中，有5名團友確診，包括4名在港確診的患者、以及1名返抵加拿大後確診的病人。另外，稍早已有一名住跑馬地樂陶苑確診患者的家人亦確診，他無參與該團。

張竹君表示，昨晚新增的第110宗患者是一名73歲女子，住在大坑瑞士花園一座，她與丈夫於2月4日至19日隨上述旅行團到印度旅遊。由於病人一直無病徵，因此中心按她取樣本前兩日追蹤密切接觸者。73歲女病人3月4日主要在家，3月5日驚蟄時到過醫學博物館參與義工活動，同日去過鵝頸橋街市購物，至3月6日她到養和醫院取樣本，其後樣本呈初步陽性，至昨晚確診。

遊印度時腹瀉 呼吸道樣本呈陰性 靠深喉唾液樣本確診

同團再增一團友確診，是第111宗、76歲男患者，住薄扶林碧瑤灣31座，2月24日返港。由於他的團友早前確診，衞生防護中心於3月5日找到此病人，他當時報稱3月2日曾腹瀉，因此被送往瑪麗醫院，其上呼吸道樣本對病毒呈陰性，獲准離院入住檢疫中心。兩日後、3月7日，病人即將離開檢疫中心前兩日，當局取其深喉唾液樣本做化驗，結果呈陽性，病人再報稱早於2月23日在印度已有輕微腹瀉。

中心續指，病人印度返港後主要在家中，曾與兒子及媳婦見面，3月5日與妻子及家傭入住檢疫中心，將再有其他家人需隔離檢疫。

相信印度有爆發 令部份團友染疫

第110宗個案與第85宗個案、即第85宗確診馬主周巧兒同住在瑞士花園，張竹君稱第110宗個案住一座，周巧兒則住四座，加上第110宗患者於2月4至19日不在港，而周巧兒於2月12日發病，相信兩人互相感染的機會較微。

張竹君續稱，涉事旅行團的本地及海外確診個案已達6宗，預計團友於印度感染的機會較大，顯示當地有疫情爆發，令團內有部份人受感染。

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