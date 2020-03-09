【新冠肺炎】泰國旅遊局實施入境隔離14日政策　包中港澳韓等旅客

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，本港昨日（7日）錄得多一宗死亡個案，為第99宗確診個案，即76歲居於長沙灣元州邨元樂樓的女住戶。 截至昨晚，香港累計有115宗個案，當中114宗為確診個案，另有一宗是懷疑個案。消息指，律敦治一名44歲男病人亦初步確診，他是早前已確診印度裔港商的司機。

離世的76歲女子與丈夫住在長沙灣元州邨元樂樓。 （資料圖片／羅君豪攝）

【09:20】香港泰國旅遊局宣布，因應新型冠狀病毒(covid-19)疫情最新發展，泰國政府將採取更嚴密的入境措施。所有由中國（包括香港和澳門）、南韓、意大利和伊朗的入境旅客均需要填健康申報，和進行14天的隔離。若抵泰旅客被發現有相關病徵，會即時轉介並接受更詳細檢疫測試。

【08:00】截至周一（9日）上午8時，全國確診病例80868宗，累計死亡人數3101人，疑似病例458宗，治癒病例57423宗；在重災區湖北，累計19486宗，死亡總數2986人。

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衞生防護中心昨晚公布，本港單日新增5宗確診個案，有兩宗與印度旅行團群組有關。而港大微生物學系講座教授袁國勇則指，疫情可能持續至年底，提港人不要掉以輕心。而衞生防護中心亦指，疫情未來可能會當成「嚴重流感」處理，政府將會商討應對方法。