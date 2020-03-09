【新冠肺炎．3.9】印度團群組確診增至7宗　印度裔港商司機中招

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，本港今日新增一宗確診個案，累計已有116宗。新增個案是早前已確診的印度裔港商的私人司機，他在僱主返港當日到機場接機，翌日載他到兩間醫院，居於僱主家一晚，相信是被港商感染。衞生署亦指，該名港商的妻子、三名女兒、兩名女傭及一隻寵物犬，都需要送至檢疫中心，接受隔離觀察。 衞生署已聯絡上印度團群組所有在港團友，21人當中，有5確診，當中一名69歲患者的丈夫亦確診，中環周卓如律師行證實是其一位合夥人。連同一名返抵加拿大後確診團友，即印度團群組確診人數增至7人。該印度裔港商並非團友之一，他在返港前曾到北美及歐洲工幹。

中環周卓如律師行合夥人確診，其他員工正接受測試。（律師行網頁截圖）

【23:58】廣東省衛生健康委員會網站今日晚上公布，一名中國留學生上周六（7日）從西班牙乘坐國泰航空航班CX320回國，周日（8日）抵港後從深圳灣口岸返回內地，今日確診新型冠狀病毒肺炎，被列為境外輸入病例。

【新冠肺炎】內地生西班牙乘國泰來港 經深圳灣回內地後確診

【23:55】衞生防護中心早前公布，第105宗個案、印度旅行團返港69歲女團友的丈夫同告確診（第108宗個案）。位於中環威靈頓廣場的周卓如律師行今晚證實，其中一位合夥人及其太太確診，該行其他員工正接受測試，至今無受感染的徵狀。

【新冠肺炎】中環周卓如律師行合夥人確診 其他員工正接受測試

【23:20】馬會今日公布本周三（11日）、跑馬地馬場舉行的夜賽，除參賽馬匹的馬主外，將會容許已優先預訂整季餐桌的遴選會員進入馬場。不過，賽事將繼續不設馬場雙邊投注，沙田會所也不會提供投注服務。

【新冠肺炎】馬會放寬限制 周三夜賽准已訂枱遴選會員進入馬場

離世的76歲女子與丈夫住在長沙灣元州邨元樂樓。 （資料圖片／羅君豪攝）

【17:20】張竹君又指，印度旅行團群組暫時所知，是由一個來自加拿大的中介協助安排，部份行程包括孟買等，由於行程接近一個月，已將相關情況交予印度當局跟進。

她又指，暫時未有初步確診個案匯報，但不代表今晚都不會收到匯報。

【17:16】張竹君透露，與印度旅行團群組相關的人士，已完成追蹤所有團友，即密切接觸者，目前有8人已在外國，分別有7人加拿大及另有1人在英國，已聯絡相關部門。在本港的人士有12人，已有5名團友確診，有一名團友在醫院接受測試，據知其結果呈陰性。

劉家獻補充，2名仍留醫的嚴重病人，分別是第26宗個案，於威爾斯醫院留醫的42歲男病人，以及第72宗個案，於聯合醫院留醫的62歲男子。

【17:10】劉家獻指，本港現時有3宗死亡個案，分別是39歲男子、70歲男子及76歲女子，他們都有糖尿病，由於有長期病患會影響肺炎康復程度，現時仍很難有結論定奪他們的致命原因。他又指，據世衞及及中國內地提交的報告，分析了2,114名死者，會發現年紀大、男性、有長期病患者，死亡率較高，而長期病患主要是心血管疾病、糖尿病、高血壓、癌症等，與本港的死者情況都大致相類。

【16:57】張竹君補充，今日增的第116宗個案，即印度裔港商的司機，本身亦是印度裔人士，他並無其他家人，據調查所知過去未有外遊紀錄。

【新冠肺炎】袁國勇：疫情全球大流行 七成人有抗體才能截斷傳播

【16:50】港大微生物學系講座教授袁國勇指，預料有七成人口已對新型冠狀病毒產生抗體，才能令疫情受控，張竹君指現時大家都要全力以赴，爭取時間控制疫情，亦認同或許要待疫苗及藥物專治，才能令疫情紓緩。至於要幾多成人口對病毒有抗體才能令傳染力降低，張竹君指交由專家去推測。

劉家獻則指，目前會繼續參考專家及沙士的經驗，以「圍堵政策」為主，由於未知疫情持續多久，醫管局會視乎情況再檢視是否調整服務。他又強調，醫管局的防護裝備仍足夠「用一個月有多」，採購部同事「日以繼夜」購買裝備。

【新冠肺炎】瑞德西韋月中抵港 多家公立醫院將參與臨床試驗

【16:40】張竹君指，今日新增的確診個案，是早前已確診的印度裔港商的司機，由於與該名商人同住，相信大家互相之間有很多家居接觸，而該名商人的太太、3名女兒、及2名女傭，現已全部入住檢疫中心。至於司機是否有很大的接觸傳播風險，張竹君指司機應該注意個人及環境衞生，時刻要戴口罩，盡量打開車窗、保持車內清潔及勤洗手。

張竹君又指，此刻仍未有私家醫生可化驗患者唾液，目前只能轉介他們到急症室或普通科門診，至於衞生署擬透過私家醫生抽取病人深喉唾液樣本，目前做法是將樣本交私人實驗室，然後再交到公共實驗室化驗。她指明白醫生十分關注，署方已提供熱線電話，並收到很多來電查詢，又承認解釋得不夠，已再向私家醫生解釋這個計劃。

【新冠肺炎】私家診所對集唾液有疑慮 衞生署：將改善流程

【16:35】劉家獻指出，截至今日中午12時，並接收40宗須呈報的懷疑個案，目前有109名病人要留院隔離。他指，昨日有多一名確診患者病逝，是第99宗的患者，一直於明愛醫院留醫。她是一名76歲女子，與丈夫一直在元州邨元樂樓同住，本身有糖尿病及高血壓，2月28日由救護車送至明愛醫院急症室， 由於有發燒、呼吸困難及咳，經測試後證實對病毒測試呈陽性，於3月1日開始接受干擾素、蛋白酶及利巴偉林等藥物治療，至3月3日凌晨血含氧量開始跌，轉至深切治療部插喉及使用呼吸機，期間繼續服用抗病毒藥，至昨日情況再轉差，並於下午5時13分離世。

【新冠肺炎】76歲糖尿病老婦病逝 醫管局：長期病患影響康復

劉又指，今日再多一名患者出院，是第69宗個案，即48歲男子，他於2月20日入院，經兩次病毒測試後都呈陰性，故正式康復可以出院，至今已累計有59名病人出院，另仍有53名病人留醫，一名患者危殆，即第89宗個案，另有兩人仍情況嚴重。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生，以及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生，交代本港最新疫情。

張竹君指，今日新增一宗確診個案，即本港已累計有116宗個案。張竹君指，昨晚新增的個案，是一名59歲女子，居於元朗元築第一座，由於她亦有飼養寵物犬隻，所以該犬隻亦要送去漁護署接受檢疫。

張竹君指，今日新增的個案即第116宗個案，是第106宗個案即早前確診的印度裔港商的私人司機，是一名44歲男子。他於3月4日去機場接載該名商人下機，並於3月5日接他去求診，分別去了嘉諾撤醫院及律敦治醫院，當該名商人確診後，這名司機亦已於3月6日去檢疫中心，翌日已有咳，並於3月8日發燒，送至律敦治醫院，今日報告陽性。該名司機是與上述商人同住。

【新冠肺炎】印度裔港商司機確診 僱主確診前僅接載兩轉車

【16:20】HK Express表示，鑑於日本政府推行強制檢疫措施及更改旅遊簽證的政策，需要取消3月9日至31日期間往返香港與日本（東京-成田及大阪-關西除外），及2020年3月13日至31日往返東京-成田及大阪-關西的航班。

所有受影響之客旅獲提供退款安排、更改出發日期或航線以供選擇。

【13:55】康泰表示，泰國政府對香港入境旅客實施自我隔離的限制仍存在不確定性，在評估形 勢後，決定取消今日至3 月31日期間出發的所有泰國旅行團，涉及約30 團，約800名團友，已報名的顧客可選擇轉團、保留團費6個月或退團。至於 4 月 1 日或以後出發的泰國旅行團，會於稍後再作安排。

【09:20】香港泰國旅遊局宣布，因應新型冠狀病毒(covid-19)疫情最新發展，泰國政府將採取更嚴密的入境措施。所有由中國（包括香港和澳門）、南韓、意大利和伊朗的入境旅客均需要填健康申報，和進行14天的隔離。若抵泰旅客被發現有相關病徵，會即時轉介並接受更詳細檢疫測試。

【08:00】截至周一（9日）上午8時，全國確診病例80868宗，累計死亡人數3101人，疑似病例458宗，治癒病例57423宗；在重災區湖北，累計19486宗，死亡總數2986人。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 10 + 9 + 8

衞生防護中心昨晚公布，本港單日新增5宗確診個案，有兩宗與印度旅行團群組有關。而港大微生物學系講座教授袁國勇則指，疫情可能持續至年底，提港人不要掉以輕心。而衞生防護中心亦指，疫情未來可能會當成「嚴重流感」處理，政府將會商討應對方法。