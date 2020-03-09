【新冠肺炎】西醫工會、蔡堅料只有少量私家醫生協助抽取樣本化驗

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續於港擴散，政府早前宣布擴大「加強化驗室監察計劃」，以盡早識別感染個案。西醫工會會長楊超發表示，計劃屬自願性質，惟執行上有困難，現時亦仍未知詳情，估計只有千多名醫生會參與。醫學會前會長蔡堅亦稱，醫生缺保護裝備，憂慮受感染，相信只有少量人參與。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 10 + 9 + 8

政府早前宣布，今日將「加強化驗室監察計劃」擴展至所有私家診所及醫院，醫生可向有發燒或呼吸道感染症狀的病人，收集呼吸道樣本，並通過認可的實驗室將樣本送交公共衞生化驗服務處。

楊超發今早（9日）於港台節目《千禧年代》表示，上周五晚上收到政府相關電郵得知計劃。他續稱，計劃是自願參與，惟相信只有千多個私家醫生會參與，而且計劃未有詳情，直言：「無參加方法、無資料矇查查」。

▼瑞士花園確診馬主周巧兒潛伏期行蹤▼

+ 9 + 8 + 7

應由病人將深喉口水樣本直送實驗室

楊超發表示，根據計劃，採取樣本有兩個方法，第一由醫生從病人鼻腔採本；其二由病人自行取得深喉口水。他續指，由醫生取本，對診所員工有一定危險，尤其私家診所本身未必有足夠保護衣物，擔心會受感染，或影響護理及診所，故相信醫生都會要求病人自行抽取。對於病人自行採本會否不準確，他表示當局會提供影片、指引，相信專家已考慮相關情況。

楊超發又稱，根據計劃，取得病人樣本後，醫生再轉送至認可的實驗室，再交到公共衞生化驗服務處。他認為，應由病人直接送到認可的實驗室，因私家診所在執行上未必可配合，如醫生要存放樣本，相關雪櫃就不可擺放疫苗等，但診所未必有足夠位置。他又稱，現時仍未知有哪些認可的實驗室。

蔡堅則表示，計劃欠詳情，相信未正式開始，例如政府未決定是否由病人，直接將樣本送到化驗所。他表示，相信政府今日只是先安排50名私家醫生，自願協助收集樣本。他又認為，由於私家醫生缺乏保護裝備，會擔心受感染，相信大部分都不會參與。