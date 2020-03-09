【新冠肺炎】潘烈文憂病毒如流感般出現季節性傳播　夏天不會絕跡

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎疫情於全球多地持續擴散，港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文今早（9日）於電台節目表示，病毒感染力強，擔心可能如流感般，出現季節性傳播，即使夏天亦不會絕跡，並傾向認同出現全球大流行。他又擔心，即使有藥物及疫苗，但數量未必足夠供予全球。

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潘烈文今早於港台節目《千禧年代》表示，現時各國都陸續出現新個案，現為夏天的澳洲，以及部分較炎熱的亞熱帶地區，同樣有確診個案，擔心之後疫情會如流感般出現季節性。他續稱，在炎熱下病毒並無絕跡，只是影響較細，憂北半球疫情緩和時，南半球就會爆發；然後到南半球緩和時，又到北半球嚴重，形容情況如流感，只是夏天較輕微，而非完全沒有。

潘烈文表示，雖然出現抗體可減低病毒蔓延，但未知實際情況，例如中東呼吸綜合證的抗體可於短期內大減。他又擔心，即使研發出藥物及疫苗，但未必可供予全球。

對於疫情是否全球大流行，潘烈文表示，傾向認同，指疫情已於多地肆虐。他建議市民戴口罩、勤洗手，以免到人多地方，減低社區蔓延的機會；並避免出遊，因未知下個爆發點，「去到先感染，返嚟就麻煩」。不過對於復工復課，他認為有需要研究如何減低當中風險，令大部分市民接受。