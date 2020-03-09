【新冠肺炎】醫學會料兩成私診參與驗口水　惟有醫生誤解抽樣程序

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，至今（9日）本港個案累計115宗。由今日起，「加強化驗室監察計劃」擴展至所有私家診所及醫院，醫生可向有發燒或呼吸道感染症狀的病人，收集呼吸道樣本，並通過認可的實驗室將樣本送交公共衞生化驗服務處。醫學會會長何仲平說，相信全港約有兩成普通科醫生樂意參與計劃。他強調，喉唾液樣本由患者自行在家採集，對醫生和護士不會構成額外風險，但仍然有醫生表示擔憂。 私家醫生的隱憂或源於對計劃缺乏全面了解，計劃建議私家醫生可為病人抽取鼻咽拭子或要求病人自行收集唾液樣本，有兒科醫生不知有自行集唾液的選項，認為「唔係淨係吐口水咁簡單」更認為屬高風險程序，應在政府醫院的負壓病房內進行，普通診所未必有所需設備。

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衞生署未公布完整實驗室名單 有醫生憂若病人確診會同被隔離

何仲平稱，病毒檢測對醫生和病人也非常重要，「自己一定會參與計劃」。他表示，深喉唾液樣本由患者自行在家採集，對醫生和護士不會構成額外風險，並不擔心受感染。他又說，在衞生署發信通知私家醫生當晚，已有不少醫生致電他談論詳情，相信全港約有兩成普通科醫生樂意參與計劃。

然而，他亦聽說過有私家診所醫護擔心參與計劃會受感染，「有護士話擔心連瞓覺都要戴口罩；都有醫生驚收完確診病人嘅樣本，會畀衞生署捉去隔離。」

何仲平續說，衞生署給予醫生的指引清晰，仔細閱讀後，能清楚知道工作流程，惟當局未公布完整的實驗室名單。他表示，將會把樣本瓶交給病人，讓他們在翌日早上收集樣本後，直接交到相關實驗室，此做法對醫生不會太麻煩。

醫學會會長何仲平。（資料圖片／林若勤攝）

兒科醫生稱無收到衞生署信件 誤解收集深喉唾液樣本具侵略性

私家醫生的隱憂或源於對計劃缺乏認識，有兒科醫生被問到會否參與計劃時，表示不知唾液可由病人自行收集並交回，誤以為必須由醫生抽取病人鼻咽分泌物，記者嘗試解釋計劃時，該醫生重申收集「深喉唾液」程序具侵略性，「唔係淨係吐口水咁簡單」。

衞生署早前稱，於上周五（6日）已發信邀請私家醫生參與，該兒科醫生稱無收到信，只從新聞中得悉計劃，坦言「聽到都打咗個突」。

該醫生續指，較高風險程序應在政府醫院進行，因醫護需有全套保護裝備及於負壓病房內進行，普通診所未必有所需設備，他反問「係咪診所嘅懷疑個案就少啲風險？」醫生又稱計劃不用收費，「驚有條隊喺診所門口排住」，因此不打算參與。

由今日起，「加強化驗室監察計劃」擴展至所有私家診所及醫院。（香港01記者攝）

普通科醫生：今早收電郵、未有空查閱

另一名私人執業的普通科醫生則稱，於今日早上才收到相關電郵，時間較倉卒，未有空閒查閱計劃詳情，但若檢視完計劃的細節，而診所有足夠保護裝備的話，願意協助當局收集病人唾液樣本。該醫生透露，診所本身有約10個由化驗所提供的樣本瓶，若存量不足亦可以再購買。