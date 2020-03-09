【新冠肺炎】市民怕在診所「中招」　私家醫生生意跌五至九成

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，至今（9日）本港個案累計115宗。由於部分確診者的病徵輕微，難以辨識，而病毒的傳播率高，不少市民不敢向私家醫生求診，生怕在診所「中招」。 醫學會會長何仲平稱，近兩個月到私家診所求診的人數減少五至六成，而主要服務內地病人的診所，生意額更大跌九成。有兒科醫生表示，生意相當受影響，「細路仔唔返學就無乜病」。

香港醫學會會長何仲平。（資料圖片）

醫學會會長何仲平稱，就經驗及觀察所見，近兩個月到私家診所求診的人數減少五至六成，「啲人真係驚咗睇醫生，驚喺診所中招。」他特別指出，部分主要服務內地病人的診所，生意額更大跌九成。他表示，有私家醫生因疫情嚴峻，反面臨財政危機，希望獲取政府派發的抗疫基金。他認為在一個多月後，本港疫情應該受控，「起碼啲人無咁驚睇醫生」，預料屆時便能恢復生意。

醫學會會長何仲平稱，近兩個月到私家診所求診的人數減少五至六成。（資料圖片／歐嘉樂攝）

有兒科醫生表示，自新型肺炎爆發以來，生意相當受影響，求診人數減少約七成，特別是學童的感染風險大減，「細路仔唔返學就無乜病」。有在屋邨商場的普通科醫生亦表示，近期的生意嚴重受影響，生意額跌六至七成，正與業主商討能否減租。