【泰國入境】泰國實施入境隔離14日　康泰、永安取消3月泰國團

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續在全球擴散，香港泰國旅遊局宣布，因應新型冠狀病毒疫情最新發展，所有由中國（包括香港和澳門）、南韓、意大利和伊朗的入境旅客均需要填健康申報，和進行14天的隔離。若抵泰旅客被發現有相關病徵，會即時轉介並接受更詳細檢疫測試。 據悉，現時已抵泰國的旅行團不受「隔離令」影響，仍可自由活動。惟「隔離令」詳細落實情況仍有待確實，預料未來前往泰國的旅行團及航班將需要取消。其中康泰今日宣布，決定取消今日至3月31日期間出發的所有泰國旅行團，涉及約30團，約800名團友。

香港泰國旅遊局宣布，因應新型冠狀病毒疫情最新發展，所有由中國（包括香港和澳門）、南韓、意大利和伊朗的入境旅客均需要填健康申報，和進行14天的隔離。（資料圖片）

香港泰國旅遊局宣布，因應新型冠狀病毒（covid-19）疫情最新發展，泰國政府將採取更嚴密的入境措施。所有由中國（包括香港和澳門）、南韓、意大利和伊朗的入境旅客均需要填健康申報，和進行14天的隔離。若抵泰旅客被發現有相關病徵，會即時轉介並接受更詳細檢疫測試。

康泰今日宣布，決定取消今日至3月31日期間出發的所有泰國旅行團，涉及約30團，約800名團友。（資料圖片）

康泰取消3月31日前出發泰國團 顧客可轉團、保留團費6個月或退團

康泰今日宣布，雖然泰國政府對香港入境旅客實施自我隔離的限制仍存在不確定性，然而在評估形勢後，深知顧客對此有所憂慮。因此決定取消今日至3月31日期間出發的所有泰國旅行團，涉及約30團，約800名團友，已報名的顧客可選擇轉團、保留團費6個月或退團。至於4月1日或以後出發的泰國旅行團，康泰會於稍後再作安排。

縱橫遊常務董事袁振寧接受《香港01》電話訪問表示，縱橫遊現時並無任何旅行團在泰國當地，今個月共有12團前往泰國。（資料圖片）

永安旅遊今日亦（9日）宣布， 決定取消由即日（3月9日）至3月31日期間出發之所有泰國線旅行團。受影響的顧客可選擇轉往其他旅行團、保留團費 6個月，或扣除手續費後退回團費。永安旅遊已通知香港旅遊業議會上述有關安排，同時亦會盡快聯絡受影響的團友作出跟進。此外，並會繼續密切留意相關地區的最新情況，有需要時會作適當的調整安排。

另外，縱橫遊常務董事袁振寧接受《香港01》電話訪問表示，縱橫遊現時並無任何旅行團在泰國當地，惟今個月共有12團前往泰國，若「隔離令」正式生效，預料或須全數取消今個月出發的泰國旅行團。

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