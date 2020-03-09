【新冠肺炎】印度裔港商司機確診　僱主確診前僅接載兩轉車

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，衞生署公布，本港今日（9日）新增一宗確診個案，患者是一名44歲印度裔男子，他是早前確診的第106宗個案、印度裔商人的家庭司機，當局指他並無外遊，與僱主同住一屋，相信他是被第106宗個案患者傳染。當局指第106宗個案的同住妻子、三個女兒及兩個家傭需隔離檢疫。 另外，印度旅行團群組昨晚（8日）增一名團友確診（第115宗），衞生署稱病人養的狗隻已被送往漁護處化驗，署方追蹤到同團有12人在香港、8人在海外，其中1名在港團友被送入醫院，檢測結果顯示對病毒呈陰性。

最新確診的第116宗個案患者是一名44歲男子，病人在3月4日曾到機場接僱主返回半山寶城大廈的家，3月5日接載僱主到嘉諾撒醫院及律敦治醫院求診。（歐陽德浩攝）

確診司機居僱主半山豪宅家中

最新確診的第116宗個案患者是一名44歲男子，衞生署衞生防護中心傳染處主任張竹君表示，病人是早前確診的第106宗個案、56歲印度裔商人的家庭司機，病人最近沒有外遊。

其僱主2月2日至20日到訪美國及墨西哥，並於2月25日至3月3日到訪倫敦及巴黎，他於上周四（5日）向嘉諾撒醫院求醫，其後到律敦治醫院求醫並入院接受治療。衞生防護中心當日公布，其司機沒有出現病徵，至翌日因被列作密切接觸者被安排入住檢疫中心。中心指，他於上周六（7日）出現咳嗽，昨日（8日）起出現發燒，其呼吸道樣本今日證實對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應，現時在律敦治醫院接受治療，情況穩定。

該司機上周三（4日）曾到機場接僱主返回半山寶珊道寶城大廈的家，翌日接載僱主到嘉諾撒醫院及律敦治醫院求診。

張竹君表示，該司機平日與僱主一家同住，屬家居接觸者，相信他是被確診僱主傳染，列作輸入個案的密切接觸者。她續指，其僱主的太太、三名女兒及兩個家傭需接受隔離檢疫。

張竹君指，本港累計已有116宗個案。(鄭子峰攝)

張竹君：司機工作有風險

今次並非首次有司機確診染新型肺炎，早前本港曾有的士司機確診。張竹君稱新個案是家庭司機，加上與僱主同住，在家中會共用空間，相信比起一般商業司機與確診的乘客有更多接觸。張竹君認同司機工作有風險，建議司機可打開車窗，亦提醒司機除了戴口罩之餘，要做好手部衛生。

21人印度旅行團 共6人確診

昨晚確診的第115宗個案、59歲女患者，是出現集體感染的印度旅行團第5名團友，張竹君透露病人所養的狗隻已交由漁護處化驗。張竹君指，旅行團由加拿大的中介策劃，已將相關行程交予印度當局跟進。

病人參加的21人印度旅行團當中，有12人在香港，7人在加拿大，1人在英國。張竹君稱有團友正在檢疫中心隔離，有1人需送院檢測，化驗結果顯示對新型病毒呈陰性反應。連同最新的115宗個案，累計有5名在港團友確診（之前三個為第105宗、第107宗及第110宗個案），1名在港團友的家人確診，另有1名返抵加拿大的團友早前亦確診，即整個群組共7人確診。