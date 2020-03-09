【新冠肺炎】中環周卓如律師行合夥人確診　其他員工正接受測試

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）「殺入」本港法律界，衞生防護中心早前公布，第105宗個案、印度旅行團返港69歲女團友的丈夫同告確診（第108宗個案）。位於中環威靈頓廣場的周卓如律師行今（9日）晚證實，其中一位合夥人及其太太確診，該行其他員工正接受測試，至今無受感染的徵狀。 本港第105宗確診個案，為一名印度團返港69歲女團友。衞生防護中心上周六（7日）表示，第108宗個案為一名69歲男子，為105宗個案的丈夫。病人有長期病患，居於跑馬地樂陶苑維勝閣，沒有到訪印度，最近亦沒有外遊。

周卓如律師行今晚回覆查詢時表示，本行其中一位合夥人及其太太已確診感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。

律師行：已由一間專業消毒公司徹底消毒

周卓如律師行今晚回覆查詢時表示，本行其中一位合夥人及其太太已確診感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），該行辦公室、公用地方及洗手間已於上周六（7日）由一間專業消毒公司徹底消毒，而律師行發出的物件及紙張均已灑上消毒噴劑。

周卓如律師行指，該行其他員工正接受測試，至今並無顯示任何受感染的徵狀或表徵，現時大部份律師行員工在家工作，只有必須員工留在辦公室監察情況。

律師行網頁資料顯示，合夥人包括律師周卓如，他同時是香港潮屬社團總會常務會董、潮州會館中學校董。（潮州會館中學圖片）

律師行位於中環威靈頓街2-8號威靈頓廣場，其網頁資料顯示，合夥人包括律師周卓如、黃廣興及何健華，律師團隊中擁有多項法律專業資格，包括中國委託公證人、國際公證人、訟辯律師、有效爭論決議中心（CEDR）認可調解員及婚姻監禮人。

衞生防護中心早前透露，69歲男子病人沒有病徵，因被列作密切接觸者昨日被安排入住檢疫中心，並對病毒呈陽性反應，已獲安排入住瑪麗醫院接受治療，現時情況穩定。病人同住的家傭沒有病徵，正接受檢疫。

署方資料顯示，夫婦兩人一同出席兩場婚宴，分別位於九龍塘根德道四季薈戶外婚宴場地My Garden及尖沙咀喜來登酒店，兩場婚宴合共有220人同場。