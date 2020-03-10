【新冠肺炎．最新】鑽石公主號女子康復再驗出病毒　食環管工確診

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，本港截至昨日最新累計個案116宗，包括115宗確診個案及1宗疑似個案。新增的一宗個案為第106宗個案印度裔商人的印度裔司機，相信他是被僱主傳染。 另一個印度群組是曾到印度旅遊的21人，當中五名在港團友已確診，另有一人則在加拿大確診；一名中環律師樓合夥人被其太太傳染，他本身沒有參加印度之旅。今日消息指，再有兩宗初步確診，即這個群組確診人數增至9人。 這兩個群組都屬於輸入個案，再於本地傳播。

【17:04】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，已康復出院的病人當中，有22人已覆診，有21位會在本周內覆診，他指無需要再為康復人士再測試。現時公立醫院驗病人的病毒RNA，以顯示有否病毒存在，不論病毒是否死活。他指暫時無為康復者做測試，如醫生認為有臨床需要都可以做。張竹君表示，該名鑽石公主號郵輪回港的女病人的免疫力低，再回醫院檢查是例外個案。

【16:48】新華旅遊總經理蘇子揚回覆《香港01》表示，剛剛於今日下午得知情況，據他初步了解，該個埃及團大約有8至9位團友，2月27日出發至3月7日返港，現時已通知有關旅行團的領隊及跟他有接觸的同事自我隔離14日。新華的領隊表示沒有感到身體不適或有發燒的情況。

(香港01製圖)

【新冠肺炎】埃及8人團爆疫情 大埔街市食環管工確診 妻有病徵

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增3宗新型肺炎個案，令累積個案增加至119宗，包括印度旅行團團友的女兒、外傭。另外，59歲在大埔街市工作的食環署男員工確診，任職管工。他居住富亨邨亨泰樓，在2月26日後沒有上班，他在2月27日曾往參加新華旅行社的旅行團，與太太前往埃及旅遊，在3月7日回港，在3月8日發燒。該埃及旅行團涉及8名團友參加。他發病後便沒有上班。張竹君表示，相信59歲男子在埃及感染的機會大。

另外，鑽石公主號郵輪一名女子曾入住日本醫院，2月18日確診，其母也確診。女病人家住堅尼地城，免疫力低，於3月4日及3月6日都檢測到陰性，於是跟包機回港，因為是特別個案，擔心她有機會長時間帶病毒，她在3月9日入本港公立醫院，化驗顯示有新型冠狀病毒。

【新冠肺炎】鑽石公主號女乘客出院後 回港後再驗出病毒陽性

【新冠肺炎】內地女生西班牙乘國泰機來港 轉的士經深圳灣返內地

【16:20】法國駐港總領事領館在Facebook披露，接獲香港政府通知，由本周五（13日）午夜起，對來自法國兩個地區（勃艮第-弗朗什-孔泰和格蘭德地區，Bourgogne-Franche-Comté及Grand Est）、意大利全國、德國科隆及日本北海道的入境人士，無論是香港居民或非居民，會被送到檢疫中心強制隔離14天，不能在家中隔離。

【新冠肺炎】尼泊爾暫停港人落地簽證 僅可用特里布萬機場出入境

富貴印度團21名團友中，已有6人確診。（資料圖片）

【16:10】立法會今（10日）早召開衛生事務委員會特別會議。有議員關注公立醫院醫護人員的防護裝備存量。醫管局質素及安全總監鍾健禮表示，N95口罩比較緊張，只有110萬個，估計只有四星期使用量，「美國cut單cut得好緊要，訂貨好困難。」

【新冠肺炎】醫管局N95僅夠用四星期 向美國訂貨遭取消

【15:19】21人印度團感染群組擴大，消息指，再多兩名與該團團友的接觸者初步確診感染新型冠狀病毒肺炎，令這個群組感染人數增至九人，當中五名在港及一名在加拿大團友確診，首位確診者的69歲侓師丈夫確診，現再增兩名初步確診接觸者。

此外，今日另增一宗初步確診，即合共三宗。

昨日總結：【新冠肺炎．3.9】印度團群組確診增至7宗 印度裔港商司機中招

【新冠肺炎】中環周卓如律師行合夥人確診 其他員工正接受測試

【新冠肺炎】印度裔港商司機確診 僱主確診前僅接載兩轉車

【新冠肺炎】內地生西班牙乘國泰來港 經深圳灣回內地後確診

【15:15】EGL東瀛遊表示，評估形勢後，為減低客人憂慮，決定取消明日（11日）至本月31日所有泰國旅行團，涉及12團，約350名客人受影響。東瀛遊解釋，鑑於新型肺炎蔓延，泰國政府宣布將採取更嚴密的入境措施，所有由中國（包括香港和澳門）入境的旅客均需要填健康申報，並接受14天的隔離，相關措施的不確定性。至於4月1日起出發的泰國旅行團安排，將於稍後時間公佈。

東瀛遊表示，已報名者可以選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後全數退款，已陸續通知受影響客人，如已報團的客人可致電電話查詢中心：3692 0888查詢有關事宜。

【14:40】行政長官林鄭月娥今早出席行會前見傳媒時表示，政府在考慮對哪些國家採取旅遊限制，將向更多國家推行進一步港口衛生檢疫限制。旅遊業議會副總幹事陳張樂怡表示，至今因出外旅遊而輸入的確診個案，主要來自印度，還有一些未受肺炎疫情影響的地區，航空公司都照飛可如期出發，認為政府不應該「一刀切」全面叫停外遊，希望政府獨立評估個別地區情況，否則會令備受打擊的旅遊業雪上加霜。

【新冠肺炎】港府料擴展入境限制措施 旅遊業︰勿一刀切

【10:15】立法會今日召開開衛生事務委員會特別會議，討論香港預防及控制2019冠狀病毒病的措施。商務及經濟發展局首席助理秘書長連庭欣表示，現時10個香港旅行團在泰國，涉及260名旅客，另有50個旅行團已取消。

【新冠肺炎】商經局：10旅行團涉260人在泰國 50團已取消

【08:00】截至周二（10日）上午8時，全國確診病例80906宗，累計死亡人數3124人，疑似病例421宗，治癒病例58833宗；在重災區湖北，累計確診18247宗，死亡總數3008人。

【港產口罩】執笠倉口罩生產機抵港 HKTVmall無塵車間通過檢測

【港產口罩】「本土好罩」今午1時網上派2萬籌 平買口罩兼做善事

【港產口罩】「本土好罩」團隊多國撲原材料 陷搶貨加價苦戰

+ 7 + 6 + 5

▼3月4日港府首兩班包機 武漢現場圖片▼