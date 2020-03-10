港股民毋懼美股冧市　冀「撈底」買水泥股：個個都有蟹貨

新型冠狀病毒肺炎 （俗稱武漢肺炎）疫情於全球擴散，加上國際原油價格戰，觸發環球股市大跌，美股昨（9日）道指更跌逾2000點。港股方面，今日（10日）開市已升逾200點，不少股民均「大跌眼鏡」。有股民指對港股升市大感意外，直言「估唔到」，並計劃「撈底」入市；亦有股民料跌市會持續一段時間，坦言「對任何股票無信心」，故短時間內會暫停投資。

新型冠狀病毒肺炎 （俗稱武漢肺炎）疫情於全球擴散，加上國際原油價格戰，觸發環球股市大跌，但港股今日（10日）開市升近200點。（盧翊銘攝）

股民譚先生指，昨日已觀察到美股會大跌，認為是「預咗」，然而港股未有跟隨下跌，反而一開市升逾200點是出乎意料，坦言原本預計「港股一開市閒閒地都跌200、300點，點知啱啱倒轉，真係估唔到！」他認為因內地著力發展基建，故水泥股十分有潛力，計劃待今日股市再倒跌時會分注買入。

譚先生笑言手頭上持有股票已下跌不少，上周已沽出部份股票，因此「心情都無咁沉重」。（岑卓熹攝）

上周已沽出部份股票，因此「心情都無咁沉重」

譚先生笑言手頭上持有股票已下跌不少，上周已沽出部份股票，因此「心情都無咁沉重」。譚指對後市仍有信心，故會繼續持有，直言「任何人都有蟹貨，都唔好話想發達，係希望賺到少少」。

陳先生表示，目前持有數隻藍籌股，因屬長期投資，故無計劃現時離場或入市。（岑卓熹攝）

另一股民陳先生表示，目前持有數隻藍籌股，因屬長期投資，亦對後市有信心，故無計劃現時離場或入市，會繼續現時投資策略。他又坦言，手持的股票「幾個百分比跌幅一定有，但都係跟大市跌」，故未有打算離場。

港股升市令不少股民感到意外，有散戶計劃「撈底」入市。（盧翊銘攝）

股民曾先生指早前參考不少技術分析，已預計美股會大跌，故「本身已做好準備清晒倉，所以都無蝕到」。他又認為，環球股市仍會繼續下跌，料目前僅是整個跌幅的三分一，因此對任何股票亦沒有信心，會保留現金，暫停投資。對後市預期方面，曾料日元會升，惟港股因不少「有形之手」托市，故難以看出升跌。