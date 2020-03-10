【新冠肺炎】醫管局N95僅夠用四星期　向美國訂貨遭取消

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，立法會今（10日）早召開衛生事務委員會特別會議。有議員關注公立醫院醫護人員的防護裝備存量。醫管局質素及安全總監鍾健禮表示，N95口罩比較緊張，只有110萬個，估計只有四星期使用量，「美國cut單cut得好緊要，訂貨好困難。」 政府物流署1月底招標採購5,700萬個口罩。有議員在會上查詢進度，物流署副署長鄧婉雯表示，已在本月2日批出合約，未知到貨日期。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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李國麟​：醫護保護裝備標準更改八次

議員李國麟及鄺俊宇關心公立醫院醫護人員的防護裝備存量。李國麟指出，醫管局對醫護穿戴保護裝備的標準在抗疫期間至少更改八次，質疑背後原因是裝備不足。鄺俊宇稱，公院防護物資緊絀，而有警員早前在空曠地方穿上全套保護衣「自拍」，令他「好勞氣」。

醫管局質素及安全總監鍾健禮表示，現時當局有2,400萬個外科口罩、260萬套保護衣、110萬副全面罩，可以用接近兩個月；但N95口罩比較緊張，只有110萬個，估計只夠四星期使用，坦言對此感到擔心。他說，局方在美國訂購N95口罩，但有阻滯，「cut單cut得好緊要，訂貨好困難。」

鍾健禮稱，醫管局只有110萬個N95口罩，估計只可以用四星期。（路透社）

鄺俊宇關心公立醫院醫護人員的防護裝備存量。（梁鵬威攝）

議員憂兒童口罩不足 影響復課

議員葛珮帆及陳凱欣等關注政府有沒有採購兒童口罩，擔心若學生沒有足夠口罩，難以復課。陳肇始回應稱，小朋友口罩在整體市場少，會留意情況繼續採購。

教育局首席教育主任陳展桓回應指，當局考慮安排分階段復課，其中一個考慮是市面上的口罩存量，會跟進學校訂購口罩情況。政府物流服務署副署長鄧婉雯回應稱，政府採購方面，外科口罩有不同尺碼，正常尺碼供成日使用，細小尺碼供「細面」人士及中童使用。

政府物流署一月底招標採購5700萬個口罩。議員朱凱迪在會上查詢進度，物流署副署長鄧婉雯表示，已在本月2日批出合約，但未知到貨日期，強調會繼續在全球採購口罩。