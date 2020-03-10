【新冠肺炎】埃及8人團爆疫情　大埔街市食環管工確診　妻有病徵

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港今日（10日）新增3人感染新型冠狀病毒，其中兩宗（第117及118宗）與「印度旅行團」相關，第119宗個案為59歲的食環署男管工，居於大埔富亨邨亨泰樓，在大埔街市上班。 患者於2月27日至3月7日，跟新華旅遊一個8人旅行團到埃及旅行，同行妻子亦有病徵。據悉，該8名團友是相識，除了患者外，尚有其他食環署人員，這個埃及團群組令人擔憂。

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同行太太有咳嗽 2月26日最後上班

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，第119宗個案為59歲的食環署男管工，今日確診。他在上月27日至本月7日，跟新華旅遊一個旅行團到埃及旅行，在本月7日開始咳及發燒。他昨日曾到私家醫生求診，轉到大埔那打素醫院後確診。患者與太太及兒子同住大埔富亨邨亨泰樓，一同去旅行的太太有咳嗽，已送院檢查，兒子會送往檢疫中心。張竹君估計，患者在埃及感染的機會較大，中心正跟進其他團友的情況，並了解該團是否有與其他旅行團合併。

他在大埔街市上班，最後上班日為2月26日，由於患者發病後沒有上班，他在的同事毋須接受檢疫。

患者在大埔街市工作。（資料圖片）

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新華旅遊：已通知接觸同事自我隔離

新華旅遊總經理蘇子揚回覆《香港01》表示，剛剛於今日下午得知情況，據他初步了解，該個埃及團有8位團友，2月27日出發至3月7日返港，現時已通知有關旅行團的領隊及跟他有接觸的同事自我隔離14日。新華的領隊表示沒有感到身體不適或有發燒的情況。