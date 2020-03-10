【新冠肺炎】印度團群組溫哥華團友確診　居港時疑傳給女兒及菲傭

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，今日新增3宗新型肺炎個案，令累積個案增加至119宗，包括第117、118宗確診個案，與早前印度旅行團群組有關，是一名加拿大溫哥華確診女團友在香港的52歲女兒及其48歲菲傭，住碧瑤灣28座。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名女團友於2月24日至28日入住女兒家中，相信是同住期間，傳染給二人。

張竹君(左)及劉家獻(右)公布，今日再多3宗確診個案。（鄭子峰攝）

患者於碧瑤灣女兒家中住4日

溫哥華確診女團友於2月24日來港，入住女兒位於碧瑤灣28座的住處，2月28日開始發病，2月29日離港。衞生署認為其同住家人屬密切接觸者，於是安排入住檢疫中心，因而發現其女兒有發燒，於是轉介到瑪麗醫院，今日確診成為第117宗確診個案，她於3月9日開始發燒，3月7日、8日主要在家與當局確認她母親病情。

確診菲傭本月1日到淺水灣友聚

其菲傭為第118宗確診個案，亦是於安排入住檢疫中心時發現發燒，於3月9日同轉介到瑪麗醫院。據事主憶述，於3月4日開始發病，有流鼻水、有痰、喉嚨痛、咳等，但一直無發燒於是無留意。她於3月2日及3日主要在家，在潛伏期內包括3月1日曾到淺水灣與朋友聚會，有戴口罩，會追蹤其朋友有無病徵毋須檢疫。張竹君表示，相信是由溫哥華確診女團友與二人同住期間，傳染給二人。

(香港01製圖)

溫哥華女團友曾到南華大廈牙科診所

印度團的所有團友已全部尋獲，有七人身在加拿大，一人在英國，其餘在港未有感染的團友到檢疫中心隔離。

該名溫哥華確診女團友於2月26日曾到訪雲咸街1號。張竹君表示，她當日曾到中環南華大廈的一間牙科診所，由於有關牙醫做足防護措施，不屬於密切接觸者。

溫哥華確診女團友在香港於碧瑤灣28座短住四日，同屋的52歲女兒及其48歲菲傭今日亦確診。（Google地圖截圖）

印度團累計確診個案增至9人

溫哥華患者是印度團21名團友之一，他們透過加拿大中介組織這趟行程，多數互相相識。當中五名在港團友已確診，包括一名港大退休的84歲職員；首名確診的69歲女團友，也疑傳給沒有同行的律師丈夫。這同新增兩宗緊密接觸者確診，即這個群組確診人數增至9人。

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