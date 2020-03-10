【新冠肺炎】中環的士站放工時段車等人　畢打街的士排至雪廠街

新型冠狀病毒肺炎﹙又稱武漢肺炎﹚疫情肆虐香港，各行業大受打擊，的士生意銳減。《香港01》記者今日﹙10日﹚下午至黃昏時段，於金鐘至中環一帶巡視的士站情況，發現均出現｢車等人｣的長長車龍。 下午近1時，金鐘的士長龍有約40輛，由德立街排至夏慤道；至於中環，即使在約6時的放工時間，畢打街的士站依舊有近30輛的士排隊，排至近雪廠街。 有的士司機表示，畢打街過往只會｢人等車｣，惟今日從雪廠街排隊約20分鐘，方到達畢打街，前方仍有6、7輛的士。他表示，現時中環至少需等候20至30分鐘方能成功上客。

▼各的士站車龍情況▼

+ 7 + 6 + 5

國金中心的士站車龍長260米

記者今日到港鐵金鐘站外近德立街、中環畢打街、中環國際金融中心等3個的士站巡視。大約下午1時，金鐘的士站有約40輛的士等客，車龍沿德立街排至統一中心外，經樂禮街到夏慤道交界，車龍長約200米，期間甚少有乘客。到大約6時20分的繁忙時段，車龍稍稍縮短至統一中心外，約有26輛的士，平均1、2分鐘可上客，毋須排隊。

至於中環國際金融中心外的士站，下午約5時20分，車龍約260米長，由國際金融中心外沿民祥道到金融街，大約到干諾道電站外，高峰時大約有30輛的士。駕駛的士逾30年的吳先生表示，排了15分鐘由金融街轉到民祥道，該位置過往原本只需等待2分鐘就可接客，惟以現時客量，估計尚需等待約15分鐘，即在該的士站一共等30分鐘才可接客。

吳先生坦言，雖然車租減半，惟收入仍大減六成，扣除車租、油錢後，每日大約賺200至300元。

畢打街的士站大排車龍（黃偉倫攝）

畢打街的士站不再「客等車」

中環畢打街為另一個熱門的士站，記者近6時到達，同樣有長長的士龍，近30輛的士排隊，沿畢打街，轉往皇后大道中，到近雪廠街交界，車龍約230米。駕駛的士約12年的Jacky表示，一般於中環區工作，今日由雪廠街排隊到畢打街，花了約20分鐘，惟前方仍有6、7輛的士等候。

Jacky表示，疫情影響下，中環一帶都需「車等人」，的士站都需排隊20至30分鐘方可接客。他慨嘆，畢打街過往「只有客等車」，現時收入大減三之二，日賺約100至200元，「兩餐飯都無咗」，生活大受影響。

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