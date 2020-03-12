【新冠肺炎】自由表演者無show開　做裝修、收銀等維生：只係死捱

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，自1月下旬，學校停課、康文署封館，藝術工作者收入大受影響。自由表演藝術工作者文仔便是其中一人，嘗試透過打散工：做收銀員、裝修、幫小巴消毒等，維持生計。 局方近日推出7,500元單次援助金，由於不包括戲劇班導師，以致文仔不符資格申請。他直斥政府回應「求其」，不少從業員現在只是死捱。香港舞台藝術從業員工會籌委胡俊謙形容，現時行業如同進入停擺狀態，「但支援完全唔夠，藝術教育更係一蚊都無」，期望政府更宏觀地支援行業。

「停課、康文署封館 我哋無晒工作」

自由表演藝術工作者文仔一向擔任演員、司儀、戲劇班導師等工作，上年年尾受社會運動影響，演出已開始減少，「但疫情一講停課，康文署封館，我係100%冇晒（演藝工作）。」文仔由12月尾至今，已做過3份散工，「分別喺手調飲品舖做收銀、裝修、幫小巴噴消毒噴霧。」以往月收入約2萬元的他，現跌至僅7,000元，只可節衣縮食度日，減少坐的士、有時吃麵包，「其實我好憎食麵包，但依家有時真係要買嚟食，盡慳」。

受疫情影響，文仔接不到任何演藝工作，靠打散工維生，收入亦由2萬元跌至7,000元。（歐嘉樂攝）

「演藝界搵食嘅場地其實就係表演場地同學校，依家根本係無地方比我哋搵食，所有嘢都停晒，可以話係寒冬」。 自由表演藝術工作者 文仔

政府津貼未能協助自由身工作者

文仔個案只屬冰山一角，他自言算幸運，起碼「仲有工開」。政府近日針對自由身工作者，推出7,500元單次援助金，惟文仔卻不符資格申請。文仔形容，津貼諸多條件，「基本上學校巡迴、演戲、教學，大家最主要做嘅三樣嘢都係唔接受」，認為津貼只幫到「業餘」工作者。



他認為，政府宣佈封館、停課，有責任作出相應賠償，「其實藝發局要知道，我哋都係好愛呢行，但喺呢件事情睇到，藝發局就唔係好愛我哋呢班藝術家」，直斥局方回應「求其」。被問到情況持續，會否萌生捨棄舞台的念頭，他表明有掙扎念頭，無奈道：「我哋呢班從業員只係死捱，我哋熱愛呢行唔會唔做，但係會死捱」。

「如果持續……我哋呢班從業員只係死捱，我哋熱愛呢行唔會唔做，但係會死捱。」 自由表演藝術工作者 文仔

香港舞台藝術從業員工會早前進行了一項調查，5成從業員在2月至4月損失15,000元。（歐嘉樂攝）

5成舞台藝術從業員損失1.5萬元

香港舞台藝術從業員工會籌委葉興華說，工會早前進行了一項調查，5成從業員在2月至4月損失15,000元，形容政府的7,500元津貼「少得交關」。



香港舞台藝術從業員工會籌委胡俊謙亦表示，行內有8成以上工作者是自由工作者，主要收入來自教育方面。胡認為，學校停課、康文署停館，直接令行業進入停擺狀態，「但支援完全唔夠，藝術教育更係一蚊都無」。胡認為，政府應宏觀地支援行業，「人才流失咗，係錢都補唔返，啲人已經轉咗行，倒閉咗就開唔返。」

香港舞台藝術從業員工會籌委胡俊謙（左）、香港舞台藝術從業員工會籌委葉興華（右）。（歐嘉樂攝）