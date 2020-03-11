【新冠肺炎】埃及食環團確診屯門夫婦　近日區內活動行程曝光

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情繼續蔓延，本港周二（10日）新增5人確診，是三日內第二度單日出現5宗個案。累計個案增至121宗，包括120宗確診、1宗疑似個案（第97宗個案）。 第119至121宗個案涉及三名參加一個新華旅遊埃及旅行團的59歲團友。全團主要是食環署職員親友，共有八人，已有三人確診，一名患者的妻子亦有病徵。衞生署衞生防護中心周二晚公布三人住所及入院前活動地方，第119宗男病人居於大埔富亨邨亨泰樓，入院前到過區內富亨商場；第120宗及121宗夫婦則居屯門居屋兆禧苑安禧閣，二人周日（8日）及周一（9日）分別到過美樂花園商場及啟豐商場。 該旅行團上周六（7日）返港，由埃及首都開羅乘坐土耳其航空，到土耳其伊斯坦堡轉機回港，分別乘搭TK695經濟艙及TK70經濟艙。埃及截至周二晚，報稱確診個案只有59宗。

溫哥華確診女團友在香港於碧瑤灣28座短住四日，同屋的52歲女兒及其48歲菲傭今日亦確診。（Google地圖截圖）

印度團加拿大團友疑傳染在港女兒及其菲傭

衞生署衞生防護中心表示，今日的確診個案中兩宗與早前加拿大的一宗確診個案有關，為其在香港的家居接觸者該，加拿大確診個案是本港五名確診病人的印度旅行團團友。今日新增的首宗個案涉及一名52歲女子（第117宗個案），為加拿大確診個案的女兒。

病人過往健康良好，居於南區域多利道550號下碧瑤灣28座。另一宗個案涉及一名48歲女子（第118宗個案），為第117宗個案同住的菲傭，48歲女病人有長期病患。周一安排兩人接受檢疫時發現她們發燒，隨即將兩人送往瑪麗醫院接受治療。該名菲傭報稱自3月4日出現咳嗽帶痰和流鼻水。兩人現時情況穩定，最近均沒有外遊。

截至周二晚，印度報稱確診個案只有59宗。

食環署男管工與太太及兒子同住大埔富亨邨亨泰樓，有工人今日在該樓清潔消毒。（羅君豪攝）

食環署管工返港即日咳嗽 翌日公院求醫無被留院

其餘3宗個案則涉及於2月27日至3月7日的新華旅遊埃及旅行團。其中一名病人為59歲男子（第119宗個案），他是食物環境衞生署大埔街市男管工，病人過往健康良好，居於大埔富亨邨亨泰樓。他於3月7日、返港當日出現咳嗽，3月8日出現發燒並到雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室求醫，周一向私家醫生求診，他於當日在富亨商場逗留，相信與此有關。

其深喉唾液樣本今日證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，入住雅麗氏何妙齡那打素醫院接受治療，情況穩定。其妻子亦有同行，因出現病徵已入住雅麗氏何妙齡那打素醫院治療，其兒子則沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

確診夫婦先後到過美樂花園商場及啟豐商場

另外兩名病人埃及團確診團友為一對居於屯門兆禧苑安禧閣的夫婦，男病人59歲（第120宗個案）有長期病患，也是回港當日、即上周六（7日）已發病，出現流鼻水，翌日發燒；其確診同齡妻子（第121宗個案）過往健康良好，也是上周六出現發燒。二人於周一到屯門醫院求醫，深喉唾液樣本今日均證實對新型肺炎病毒呈陽性反應，現時入住屯門醫院接受治療，情況穩定。

資料顯示，第120宗及121宗個案曾於周日（8日）到訪屯門美樂花園商場，翌日再到同區啟豐商場。

三名病人參加同一旅行團，並於3月6日乘坐土耳其航空TK695經濟艙，由埃及開羅到土耳其伊斯坦堡，轉機乘坐土耳其航空TK70經濟艙於3月7日抵港。衞生署呼籲曾乘坐該兩班航班相同機艙的人士，致電衞生防護中心熱線2125 1122。

另外，衞生防護中心正就兩宗本港以外確診個案進行接觸者追蹤的工作。第一宗個案涉及一名於廣東東莞確診的19歲女病人，她由西班牙馬德里乘坐國泰航空CX320經濟艙於3月8日抵港。

第二宗個案涉及一名「鑽石公主號」郵輪並於日本確診的31歲女乘客。她於日本治癒出院後於3月7日乘坐全日空航空NH811經濟艙從東京回港，她沒有出現病徵，於3月9日到瑪麗醫院就其長期病患覆診時，抽取的呼吸道樣本證實對新型肺炎病毒呈陽性反應。

當局呼籲曾乘坐上述兩班航班同一機艙的人士，致電衞生防護中心熱線。

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