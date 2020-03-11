【新冠肺炎．最新】輸入個案大增　「埃及食環團」三團友同日確診

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，本港至昨晚（10日）累計增至121宗（120宗確診個案及1宗疑似個案），新增五宗與外遊返港人士相關。一個食環署員工及家人參加的小型埃及旅行團，上周六（7日）回港後，全團八名團友中，昨至竟有三人確診，比起有21人參加的印度團6名團友確診，埃及團比率偏高（37.5%對28.5%），且仍有團友出現病徵。

港人去完兩個國家返港後爆發集體感染，惟截至昨晚，兩個都報稱只有59宗確診個案，總數還比香港少。

全球疫情持續擴散，港府昨對歐洲部分國家發出紅色外遊警示，適用於全國或部分疫情嚴重地區，也有向日本北海道發出紅色外遊警示。市民如非必要切勿前往，因為在有關地區回港後，將被送往檢疫中心隔離14日。