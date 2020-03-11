【新冠肺炎】消息：埃及團再多兩人初步確診　即連領隊共8人染疫

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，本港至昨晚（10日）累計增至121宗（120宗確診個案及1宗疑似個案），新增五宗與外遊返港人士相關。 一個食環署員工及家人參加的小型埃及旅行團，上周六（7日）回港後，全團八名團友中，至昨至有三人確診，今早再有5宗初步確診，包括領隊。比起有21人參加的印度團6名團友確診，埃及團比率明顯偏高。 另外，一名國泰空姐曾於3月3至8日到西班牙馬德里，亦初步確診，首次有本港空中服務員疑染病；空姐於3月6日至3月9日有流鼻水、發冷，至10日因發燒從檢疫中心被送到公立醫院。病人情況穩定。

【11:25】據了解，埃及團再多兩人確診。曾參與埃及旅行團一對夫婦亦初步確診染新型肺炎，與領隊同留醫聯合醫院。今日早上增5宗新華埃及團相關的初步確診，連同昨日確診的3人，累計已有8人疑染疫。



【09:45】消息指，埃及團領隊亦初步確診。而今早，新華旅遊助理總經理蘇子揚在電台節目透露，正接受14日隔離檢疫的領隊，因發燒被送往聯合醫院。

【09:36】據了解，威爾斯親王醫院多一宗初步確診，患者任職國泰空姐，曾到西班牙馬德里，是首次有本港空中服務員疑染病。患者是一名22歲國泰空姐，3月3至8日曾到西班牙馬德里，機上有一名乘客抵內地後確診新型肺炎。空姐於3月6日至3月9日有流鼻水、發冷，至10日因發燒從檢疫中心被送到公立醫院。病人情況穩定。

【09:30】消息指，埃及團新增兩宗初步確診個案，涉及確診59歲食環署管工的59歲太太、57歲妹夫，現時分別在大埔那打素醫院、東區醫院留醫。

【08:50】政制及內地事務局局長聶德權於其社交網站表示，已收到通知，4位一起到武漢返港後，接受測試的同事，已收到通知，全部人的結果均為陰性。



【08:00】截至周三（11日）上午8時，全國確診病例80934宗，累計死亡人數3140人，疑似病例349宗，治癒病例60206宗；在重災區湖北，累計67760宗確診，死亡總數3024人。

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