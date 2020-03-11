【新冠肺炎・3.11】本港確診增至130宗　世衛終列全球大流行

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，今日（11日）新增九宗確診個案，全港累計共130人染病（129宗確診及1宗疑似個案）。 上周六（7日）回港的食環署員工及家人埃及旅行團，全團八名團友及一名領隊全部確診；一名在一班西班牙馬德里返港航機上值勤的國泰航空姐、以及一名乘坐國泰航機由倫敦返港的女子，亦告確診。另有一名女子疑由確診父親感染，潛伏期達21日，是本港最長紀錄。 衞生署衞生防護中心總監黃加慶今日下午重申，呼籲市民不應作不必要的外遊，指全球疫情變化得快。世衛在本港時間周四（12日）凌晨，終宣佈新型冠狀病毒肺炎全球大流行。

▼患者報住麗港城、德福花園、廣林苑、碧堤半島▼

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3月12日

【00:45】新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情爆發近三個月，世衛（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）宣布，將疫情列為全球大流行（pandemic）級別。譚德塞表示，對疫情的擴散速度及嚴重程度感到憂慮。

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【23:55】根據衞生防護中心今晚公布，最新確診個案第130宗 ，是一名由英國返港的31歲女子，她帶同丈夫及兒子回港，居於葵涌iPlace寓所，曾於上周一（2日）到過旺角先達廣場 。

「食環埃及團」領隊潛伏期間的日程曝光，除了返港翌日（8日）去過寶福山拜山外，過去三日到過十個地方，包括旅行社集中地旺角永隆銀行中心，以及旺角新城、新光商業大廈、觀塘廣場、成運工業大廈、觀塘大本型商埸、旺角好望角大廈及元朗嘉湖新北江商場，多個地址有其公司新華旅遊門市，未知是否回公司。

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【22:24】衞生署衞生防護中心公布，今日新增9宗個案，至今本港個案累計130宗（包括129宗確診個案和一宗疑似個案），即下午三宗屬初步確診者，晚上也最終確診。其中六宗是「食環埃及團」成員，包括五名團友及同行領隊；另三名則是22歲國泰航空空姐、將軍澳怡明邨36歲女子及英國來港探親31歲女子。

【17:53】廣東新增三宗境外輸入確診病例，分別從西班牙、法國入境。

其中一宗深圳報告病例，患者2月7日前往法國出差，3月2日開始出現發熱症狀，3月9日從巴黎乘國泰航空CX260，3月10日到達香港後，在深圳灣口岸入境。患者直接乘坐香港的士（車牌號UF1749）到達深圳灣口岸。入境時體溫正常，由於其填寫的健康申報卡顯示有法國旅行史、並曾出現發熱等症狀，隨即被轉送至蛇口人民醫院發熱門診就診。該患者核酸檢測結果陽性。目前，患者在深圳市第三人民醫院隔離治療，病情穩定。初步判定中國內地無密切接觸者。省衛生健康委已將相關情況通報香港衛生部門。

中山報告兩例病例來自同一個家庭，患者1月26日至3月8日與家人在西班牙華倫西亞探親。3月9日乘歐洲航空UX1005，從西班牙華倫西亞到法國巴黎轉機，再搭南方航空CZ348回國，3月10日抵達廣州白雲機場，入境時體溫正常，口岸對其進行核酸檢測，檢測結果陽性。

【17:00】衞生署衞生防護中心總監黃加慶：

衛生防護中心已呼籲市民不應作不必要的外遊，全球疫情變化得快，有些國家呈報確診數目很少，例如印度、埃及，但不幸地有著兩個國家的輸入個案，染病率高。很難預測下一個爆發的國家。

【16:48】衞生防護中心傳染病處主任張竹君：三宗初步陽性。

第128宗初步確診較特別，是第58宗患者的女兒，36歲女士。58號病人，她入住檢疫中心，3月1日滿14日後離開返家，到3月8日有腹瀉、9日流鼻水，入明愛醫院，其呼吸道樣本初步陽性，有機會今晚確診。她的父親、58號患者2月16日入院，同日她最後一次接觸爸爸，因此潛伏期長達21日。有文獻指潛伏期可能會較長，因此已有14日檢疫加14日醫學監察，為防止類似個案。

張竹君指，患者是58號病人的女兒，在檢疫中心住單人房，做足防感染措施，在隔離中心感染的機會很低，一直無病徵。潛伏期21日，有些個案不知潛伏期，有些本地個案不知源頭，因此不知潛伏期。在檢疫方面有傾過，14日檢疫大家都認為已算較長，但完成14日檢疫後亦會有14日醫學監察，有建議給予接觸者，有不舒服要致電衛生防護中心，以防有潛伏期較長的個案出現。患者的父親仍未出院。

第129宗初步確診，是最後一個埃及團員，在仁濟醫院，52歲女。3月8日起咳、喉嚨痛，有發燒、肺片花，初步確診，或於今晚確診。暫未有資料有無返工。

第130宗初步確診，31歲女士，曾乘搭2月29日抵港的CX250，從倫敦返港，之前有兩個案曾乘搭此航班，其中泰國個案的緊密接觸者追蹤完已返家；第114宗確診個案坐過，因為3月6日才發病，因此無特別追蹤同機乘客。這位患者3月3日發燒，看到這班機有確診個案，因此入院睇醫生。

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【16:36】衞生防護中心傳染病處主任張竹君：今日確診六宗個案及三宗初步確診。

第122宗確診，是國泰空姐，22歲女，住小瀝源廣林苑茂林閣。稱乘搭CX320，同機較早前有從馬德里回港、返回東莞後確診的個案，空姐是其中一個密切接觸、接待過該病人。她進入檢疫中心後，發燒37.7度，之後入院。她3月6日起流鼻水，3月9日發冷，可能自3月6日發病，CX320航班3月7日由西班牙馬德里返港。之前潛伏期曾於2月21至24日到過荷蘭阿姆斯特丹，2月25日至3月2日在香港，3月3日抵達馬德里，3月3至7日馬德里及附近地方逗留，之後返港大部份時間在家。

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她是空中服務員，上班時有病徵，正追蹤照顧過的乘客。知道她曾服務10至20行旅客，會再追查與她一起工作的同事，同事或要入檢疫中心，呼籲員工有病徵不應上班。

東莞個案無詳細資料，從通報得知東莞學生沒有什麼病徵，一到深圳灣口岸檢測是陽性。空姐3月6日不適，如果坐完機落機即陽性時間很短，不排除兩人均在馬德里感染。

第123至127宗，都是與埃及旅團有關，昨日已確診3宗，該團有8位團友，加1位導遊，現在其中7位團友及1名導遊確診，餘下1名團友初步確診，今晚有機會確診，即全團9人都確診。

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埃及團曾坐郵輪（河船），2月28日至3月2日坐過尼羅河郵輪，但與外地被隔離的郵輪不符，正向埃及當局查詢詳情。埃及團有兩名食環署員工、兩名食環署退休員工，共四對夫婦。

第123宗確診，埃及團團友，57歲男，住青山公路碧堤半島7座。3月7日返港，3月8日起發燒、咳，是食環署的職員，在長洲市政大廈上班，送到東區醫院。3月8日起不適，3月6、7日埃及返港，3月8日、9日，深井村鴻記餐廳食飯 ，有看過私家醫生；3月10日有上班，同同事食過飯，一起返工的同事需檢疫。與太太同住，太太都已入住仁濟醫院，初步確診。

第124宗確診，埃及團團友，59歲女，是第119宗確診患者的太太。3月6日在埃及時有咳、流鼻水，安排入那打素醫院，現時確診。與丈夫兒子同住。3月4至5日在埃及，3月6日與丈夫去富亨商場睇私家醫生，緊密接觸者係丈夫及兒子。最後一日返工是2月5日。

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第125宗確診，埃及團導遊，23歲男性，住德福花園T座，安排入檢疫中心，未入中心前已有發燒，送入聯合醫院，與家人同住。2月25、26日上班，2月27日帶團，返港後曾與親友拜山、與個別朋友曾吃飯，需再追蹤。

第126、127宗確診，是兩夫婦，住麗港城26座，兩位63歲 。

【16:32】衞生署衞生防護中心總監黃加慶：

意大利全國及法國、德國、日本部份地區發出旅遊警示，3月14日零時零分開始，抵港前14日到過有關國家的人士，無論是否香港居民，都會發出檢疫令、安排入住檢疫中心。

昨晚衛生署發信給全港醫生，更新呈報準則，八個國家或地區在呈報準則中，若符合則要通報衛生防護中心。私家醫生對儲存或採集深喉唾液有關注，衛生署發信通知醫生，13個診所有樣本收集箱，明早開始運作，病人採集後可以交到這些診所。

呼籲香港市民延遲非必要外遊，近日新呈報個案是輸入個案及引發的二次傳播個案。

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【14:17】消息指，明愛醫院增一宗初步確診個案，患者是36歲女子，她是第58宗個案、69歲男患者的女兒。據悉，女病人本周因腸胃不適、有腹瀉，昨日（10日）到明愛醫院急症室求醫，院方知道其父親早前確診，遂為其做新型冠狀病毒檢測，結果對病毒初步呈陽性。

病人父親於2月16日入院，據了解會於今日出院，而女病人於父親入院後，曾入住檢疫中心14日，期間無病徵、亦無接受任何檢測後離營。【13:55】新華旅遊助理總經理蘇子揚與旅遊業議會會面後，向記者透露據了解，埃及團8名團員以及領隊均確診；他同時宣布，新華旅遊會暫停兩個原定於本月出發的埃及旅行團。他又指，目前歐洲團情況亦令人困擾，因港人未能入境克羅地亞，然而克羅地亞作為不少歐洲地區中轉以致行程受阻。



【11:25】據了解，埃及團再多兩人確診。曾參與埃及旅行團一對夫婦亦初步確診染新型肺炎，與領隊同留醫聯合醫院。今日早上增5宗新華埃及團相關的初步確診，連同昨日確診的3人，累計已有8人疑染疫。

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【09:45】消息指，埃及團領隊亦初步確診。而今早，新華旅遊助理總經理蘇子揚在電台節目透露，正接受14日隔離檢疫的領隊，因發燒被送往聯合醫院。

【09:36】據了解，威爾斯親王醫院多一宗初步確診，患者任職國泰空姐，曾到西班牙馬德里，是首次有本港空中服務員疑染病。患者是一名22歲國泰空姐，3月3至8日曾到西班牙馬德里，機上有一名乘客抵內地後確診新型肺炎。空姐於3月6日至3月9日有流鼻水、發冷，至10日因發燒從檢疫中心被送到公立醫院。病人情況穩定。

【09:30】消息指，埃及團新增兩宗初步確診個案，涉及確診59歲食環署管工的59歲太太、57歲妹夫，現時分別在大埔那打素醫院、東區醫院留醫。

【08:50】政制及內地事務局局長聶德權於其社交網站表示，已收到通知，4位一起到武漢返港後，接受測試的同事，已收到通知，全部人的結果均為陰性。



【08:00】截至周三（11日）上午8時，全國確診病例80934宗，累計死亡人數3140人，疑似病例349宗，治癒病例60206宗；在重災區湖北，累計67760宗確診，死亡總數3024人。

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