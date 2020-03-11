【新冠肺炎】張勇邦：學校採購兒童口罩困難　促政府確保本地供應

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續。教育局早前宣布，本港中小學將不早於4月20日復課。香港資助小學校長會名譽主席張勇邦今日（11日）在香港電台節目中表示，學校訂購口罩有困難，本地生產線以生產成人口罩為主，建議政府可要求本地口罩生產商，生產一定比例的兒童口罩，以確保兒童口罩的供應。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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教育局早前宣布，本港中小學將不早於4月20日復課。而中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，若連續28日沒有出現不明來源的本地個案，證明疫情已受控，本港學校可考慮分階段復課。

香港資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，學校將平衡學生的學習時間和健康，並配合專家的建議，安排復課。他又指，若學校在最後一宗本地個案出現後28天內復課，或會考慮安排初小學生上半日學，以避開學生在午飯時間，除下口罩帶來的風險。

他指出，學校訂購口罩有困難，本地生產線以生產成人口罩為主，建議政府在資助本地口罩生產商時加入條款，要求其生產一定比例的兒童口罩，以確保兒童口罩的供應。而教育局曾表示，了解到學校已嘗試不同渠道訂購口罩，有學校已經訂到了兒童口罩。惟張勇邦表示，個別學校絕對訂不到口罩，即使部分學校校長有訂到口罩，但數量亦有限。張勇邦又指，準備口罩並非學校的責任，當市面的口罩供應恢復穩定，家長應該自行為子女準備口罩。

立法會教育局議員葉建源亦表示，學校採購兒童口罩的難度大。由於不同國家口罩供應均很緊張，靠本地生產很重要。（資料圖片）

教育界立法會議員葉建源亦表示，學校採購兒童口罩的難度大。由於不同國家口罩供應均很緊張，靠本地生產很重要。他又指，全港有約40萬名小學生，預計每日需要消耗20至30萬個兒童口罩。若口罩不足，或參考沙士期間的做法，安排小學較遲復課，以累積一定數量的口罩供應。