【口罩工廠】Mask Factory五時開售攻略　負責人稱每個一元蝕住做

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，全球出現口罩荒。港人自救成立了不少的口罩生產線，其中本地口罩廠商「Mask Factory口罩工廠」今日（11日）下午5時正式開售，首推的是B95合共20片的「特別紀念版」，售價20元，即一元一個。負責人唐先生向《香港01》透露，「我們賣一元一個肯定是蝕錢，幸好原材料買得早無捱貴料，不過都要蝕。」至於稍後時間將再開賣5款口罩型號的正裝，即50片一盒，售價分別為B95每盒50元、B99每盒100元、P95每盒75元、P99每盒125元，以及V99每盒150元。 早前已經註冊成為會員的市民，今日以電郵收到的邀請碼登入，便可以購買「特別紀念版」，並選擇在3月底以送貨上門或在以二維碼（QR code）於便利店自取提貨。 購買攻略及注意事項詳見內文。

口罩工廠現時生產5款口罩型號，3月11日出售的是20個裝的特別版，內有型號B95的口罩。（梁鵬威攝）

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒襲港，本地口罩商「Mask Factory口罩工廠」今日（11日）下午5時正式開售口罩，出售20元20片的「特別紀念版」。口罩工廠向《香港01》展示成品，表示希望五款口罩型號能夠在4月前推出，至於「特別紀念版」則內含B95的口罩，早前已註冊的會員今日可透過電郵寄出的邀請碼訂購，若成功月底便可以取貨。

取貨方式共有兩種，分別是由速遞公司Pickupp送貨上門，每盒另收速遞費用28元；或在OK便利店自取提貨，每盒另收手續費8元（20個裝）或12元（50個裝）。

▼購買程序逐步睇▼

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香港成本高難回本 單計人工每口罩已要3亳

負責人唐先生預計口罩定價最便宜的一個一元，但預告有蝕錢的危機，為何仍然堅持賣一元一個？唐先生笑言「開了金口，說了就要做」，故首批口罩維持在一元一個。他又慶幸，工廠的原材料溶噴布等買得較其他廠商早，「我們原材料買了可以生產半年量口罩，至少半年內都可以穩定價值，蝕都蝕一定數目。」

一元一個的口罩型號是B95，屬3層設計，檢測細菌過濾達95%。工廠亦有生產其他較高防護力的口罩，但售價則為1.5元至2.5元不等，唐先生解釋：「我們最高防護力是V99，因為原材料已經貴，所以做不到一元一個。B95如果賣每個超過一元，多了幾亳子，我們才有可能不蝕錢。」

經過今次，唐先生坦言明白為何沒有香港本地商廠生產口罩，「無疫情時，內地每個口罩的成本是2亳子一個，但在香港租金、成本都高太多，單計人工每個口罩已經要3亳子，真的無辦法做。加上現時口罩原材料又難找到。」

▼口罩工廠規格及價錢▼

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屯門廠房趕製生產 再尋廠房料4月合共設10條生產線

佔地約7,000方呎的屯門廠房，現時只得一條生產線，日產5萬個口罩。唐先生與朋友就此已投資了約500萬元，雖然他一邊說着會蝕錢，但又明白本地口罩需求大，故再投資近千萬再尋廠房加設生產線，「現時正在趕裝修中，希望4月可以增加至10條生產線。」不少市民期望的兒童口罩，他們亦有意生產。若10條生產線均投產時，日產將會提升15倍至每日生產80萬個口罩。

首批B95口罩已取得認可資質

工廠計劃生產B95、B99、P95、P99，以及V99規格的口罩（口罩規格詳見圖片）。對於外界質疑口罩原材枓，或口罩不合規格。他們強調，所有口罩原材料美國Nelson實驗室發出的證書及ISO的MSDS （物料安全資料表）。而首批出售的B95口罩，早前也經過本地Hong Kong Standard的衛生安全檢驗認可，盼大家能有信心，「原材料有證明，我們才買。」工廠其他規格的口罩，現正等待ASTM、EN等的國際認證。

口罩工廠的廠房位於屯門，但現正進行擴建加增新的生產線。（受訪者提供）

每會員每月限購一盒 另推「全面保護方案」（三個或六個月方案）



為了人人有口罩使用，不鼓勵炒賣，所以每名會員每次只能夠從5款型號中，選擇購買一盒口罩，每盒正規口罩共有50個，他們估計足夠普通市民一個月的使用量。唐先生說：「不會一次過全數賣光，都要留給其他人。」

若擔心下月不能成功登入網站怎辦？他們表示，會員今日可以參加「全面保護方案」，分別為三個月及六個月，每月同一時間把一盒50個的B99口罩，或一盒50個的V99口罩，送到會員選擇的指定地點。不過，送貨地區只限本港地區，會員可以選擇由速遞公司Pickupp送貨上門，每盒的運費為28元，或到逾全港250間OK便利店自行取貨，費用為8元（20個裝）；12元（50個裝）。