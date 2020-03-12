【新冠肺炎】印尼餐廳屹立半世紀　疫情下蝕入肉：就嚟插到心臟！

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，香港社會飽受摧殘，港人前路茫茫。 市民減少外出用膳，本地食肆生意受重創，在香港屹立51年的「印尼餐廳1968」，走過03年沙士陰霾，如今再次面對疫情，老闆蔣翹帆(Hudson)坦言，去年6月社會事件至今，再連帶受疫情影響，已累計已虧損超過七位數字，「𠵱家仲交緊每個月20幾萬租，真係蝕到入肉，就嚟插到心臟！」 相比起盈利，他更不捨由父母傳承給他的餐廳，以及多年建立的感情，惟面對經營困難概嘆道：「捱得幾耐得幾耐」坦言倘無法支撐，暫時結業亦是後路之一。 （疫情蹂躏的香港．系列之五）

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去年6月，政府修訂《逃犯條例》引發連場示威浪潮，不少大型遊行均在港島區舉行。位於中環樓上舖、針對高消費族群的「印尼餐廳1968」，生意難免受到影響，「當時有啲堵路、車入唔到嘅情況，幫趁開嘅熟客唔出街、唔跨區食飯；或者住附近嘅外籍專業人士陸續離開香港，人流減少，頭一嗰月生意跌左五成。」

7家店舖已有3家結業 「減價治標唔治本」

Hudson亦有經營其他飲食生意，手上7間店舖有3間分別位於中環及屯門，因商場人流減少，相繼結束營業。而印尼餐廳生意轉差，唯有靠市場推廣、舉辦活動及邀請朋友到場光顧，「減價係治標唔治本，啲人只係食一次，未必變成熟客，多數白做。」

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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咬緊牙關至去年聖誕節及新年，社會氣氛稍為緩和，餐廳生意額逐漸恢復之際，肺炎疫情爆發，生意一落千丈下跌八成。同一幢商業大廈，有兩間食肆亦因生意淡薄、捱不住貴租接連結業遷出。Hudson無奈表示，疫情至今業主從未減租，「交唔到租就要執笠、連按金幾百萬都殺埋，𠵱家呢到仲交緊每個月20幾萬租，真係蝕到入肉，就嚟插到心臟！」

蔣：沙士時業主肯減租

回顧沙士時期，他直言：「當時每日生意得500蚊一日，媽媽都想唔做，睇唔到將來。但嗰時業主肯減租，由6萬減一半至3萬。加上家庭式經營，最多大家唔出糧都捱到下。我又唔想到由父母多年心血就咁無咗，所以接左手做。」但現時社會氣氛不明朗，租金高企、業主不願讓步，Hudson概嘆：「有啲朋友建議做唔住就暫時執左先，遲啲再開返。其實我諗呢條都會係後路之一！」

倘政府不介入 料數百間食肆結業

Hudson續指，經濟轉差飲食業首當其衝，惟整個社會環環緊扣，倘政府不介入、坐視不理，相信未來數月將有數百間食肆會結束營業，且不少人會面臨破產，希望當局能在租賃市場方面介入，在非常時期下調租金。「飲食業請咗好多員工，如果要執笠，有一大批人會失業，亦會造成連環效應拖累食品供應商、物流公司等多個行業，希望政府視今次係天災而介入事件。」

前路茫茫，Hudson希望餐廳能夠渡過今次難關，即使已虧蝕七位數字，亦不想父母以至自己經營多年的心血白廢。餐廳能堅持多久呢？他只能說：「捱到幾耐得幾耐啦！」