泰籍男上機自爆藏「玩具槍」　後證實為類似信號槍　認罪罰1.5萬

泰籍找換店職員年初來港公幹，同晚在機場辦理離港手續時，向地勤職員表示攜有一支「玩具槍」。職員隨即報警，泰男被控以一項無牌管有槍械罪。案件今（11日）於沙田裁判法院再提堂，被告認罪。控方形容該槍類近信號槍，辯方則求情指部分槍械機關被鎖上，未能發射子彈。裁判官黃國輝考慮到槍械的性能、被告主動報備及不熟香港法例，輕判罰款1.5萬，但明言再犯會判處監禁。

泰國籍被告Wisitphanitchakam Wasit在沙田法院承認無牌藏槍，被判罰款1.5萬元。(資料圖片)

泰國籍被告Wisitphanitchakam Wasit（40歲），報稱找換店職員。他承認1月3日於香港國際機場一號客運大樓7樓的國泰貴賓登機櫃位，沒有持有相關槍械管有權牌照下，管有一支手槍。

該槍符合槍械定義

聽取答辯前，裁判官詢問是否真槍，控方回應該槍符合「槍械」定義，並形容它類似信號槍。

辯方在被告認罪後求情，指被告主動告知地勤職員，警方檢驗後指該槍部份機關被鎖上，不能發射子彈。他在香港及泰國均無案底，其女友及僱主也在求情信指他品格良好。辯方續道，被告因案件曾被扣押數天，並一直滯留本港，他為自己愚昧犯錯致歉。

地勤人員聞有玩具槍報警

案情指，被告當日早上乘搭國泰來港，同晚準備返回曼谷。他把手槍放在手提行李中，辦理登機手續時以英語表示「我有支玩具槍」，地勤隨即報警。檢驗報告指，該手槍部份機關被鎖上，未能發射子彈，但可產生煙火效果。

案件編號：WKCC55/2020