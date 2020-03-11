【新冠肺炎】調查揭七成家長憂停課影響學習　議員促增產兒童口罩

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港府呼籲市民保持社交距離，教育局早前宣布，最早在4月20日分階段復課。停課期「破紀錄」長達79日，立法會議員陳凱欣與調查機構訪問了超過1500名子女受停課影響的家長，結果顯示近七成受訪者表示擔心或十分擔心子女的學習進度受停課影響。 至於復課的考慮因素，逾半受訪者認為應優先考慮整體疫情控制情況；亦有一成半受訪者優先關注學童口罩供應情況。陳凱欣認為，復課的先決條件是要確定學童「有口罩返學」，她促請政府相關部門加強考慮小童及幼童的口罩需求。

陳凱欣促請政府相關部門在本地生產線及海外採購方面，加強考慮小童及幼童的口罩需求。（李恩慈攝）

團隊以隨機電話形式訪問了1548 名子女受停課影響的家長，結果顯示近七成受訪者表示擔心或十分擔心子女的學習進度受停課影響。亦有七成受訪者傾向同意縮短暑假。

六成家長支持政府提供「停課補貼」

陳凱欣又說，網上學習非靈丹妙藥，絕對不能代替到學校上學，孩子長時間在家學習，對生理時鐘、社交活動，以至心智成長均會構成影響。她提到部分基層家庭缺乏電子器材，亦有家長未必有時間或相關知識指導子女學習，逾六成受訪者認為政府需要為在職及未能長期在家工作的家長提供支援或補貼，當中逾半受訪者認為應該補貼3000元或以上。

陳凱欣：政府應提供口罩予學校

至於復課的考慮因素，逾半受訪者認為應優先考慮整體疫情控制情況；兩成受訪者認為需優先考慮學校的防疫措施；亦有一成半受訪者優先關注學童口罩供應情況。陳凱欣表示，家長主要關注子女的健康是否得到足夠保障，「健康保險不足，點樣復課？」她認為復課的先決條件是要確定學童「有口罩返學」，並促請政府相關部門在本地生產線及海外採購方面，加強考慮小童及幼童的口罩需求，提供貨源予學校。