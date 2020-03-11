【新冠肺炎】社會運動及疫情持續　調查指逾六成人受影響失眠

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）肆虐，社企銀騎士適逢本月13日為世界睡眠日，委托香港中文大學傳播與民意調查中心進行問卷調查，結果顯示逾六成市民在最近的社會運動及疫情下的失眠情況，比2014/15衛生署的報告書增加約13%。

香港中文大學傳播與民意調查中心於2月19至25日，隨機電話訪問807名受訪者。結果顯示，有68%市民有失眠問題，當中61%因最近的社會運動及疫情導致失眠。同時，工作或學業壓力、健康問題為主要失眠原因。

調查顯示失眠人數比過去增13%

精神科專科醫生雷永昌引述衛生署2014/15年度人口健康調查報告書，約48%的市民有失眠的情況，指是次調查顯示逾六成人失眠的數據相比下頗高。

他指，難以入睡、難以維持睡眠狀態、太早醒、睡眠質素欠佳為失眠的特徵；亦有八成情緒病如抑鬱症、焦慮症病人有失眠。根據世界衛生組織的標準，若每星期出現三次睡眠問題，持續一個月，過份擔心失眠的影響，影響患者的日常生活如工作表現、人際關係等，應盡快找醫生進行評估。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 10 + 9 + 8

藍光影響大腦判斷 建議睡前勿玩手機

此外，長期失眠將會導致抵抗力下降、心血管疾病、情緒病、濫用藥物或酒精等健康問題。雷永昌建議失眠症患者定時睡覺及起床、減少白天上床睡覺、營造舒適的睡眠環境、日間作適量運動；並避免臨睡前進行劇烈運動、避免喝含咖啡因的飲品。他更指， 市民習慣臨睡前玩手機或平板電腦，屏幕發出的藍光致大腦誤以為是日間，會延遲睡眠時間及影響睡眠質素。

雷永昌表示，根據病人的情況，一般以心理方法治療失眠，如認知行為治療、放鬆練習等。他指，最新的安眠藥是透過影響中樞食慾素受體發揮作用，但藥物治療有機會產生藥物依賴，或導致病人睡醒後感到慾睡。