【肺炎口罩】口罩工廠1蚊個口罩5時開售　選購頁面大塞車未能登入

新冠肺炎疫情持續，全城口罩供應緊張。港人自救，紛設自家生產線，其中本地口罩廠商「Mask Factory口罩工廠」，將於今日（11日）下午5時正式開售，首推B95合共20片的「特別紀念版」，售價20元，即每個1元，料最快本月底取貨。 「口罩工廠」於FB專頁預告稱，市民需登記成為會員始能購買，持驗證碼者可優先選購，其餘人士則可於5時半起開始排隊。《香港01》將直擊開售情況。持驗證碼的記者嘗試登入網站，惟顯示為「網絡比較繁忙，請稍後片刻」，並指有6萬多人正在輪候；若經電郵連結登入，版面更顯示為錯誤。

登入網站後，版面顯示為「網絡比較繁忙，請稍後片刻」。（口罩工廠官網截圖）

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本地口罩商「Mask Factory口罩工廠」今日正式開售口罩，首輪以20元20片B95口罩的「特別紀念版」打頭陣。早前已註冊的會員今日可透過電郵寄出的邀請碼訂購，料可於月底便可以取貨。「口罩工廠」今午又於FB專頁更新指，沒邀請碼者亦同可購買，不過需待下午5時半，始可排隊輪候。

取貨方式共有兩種，分別是由速遞公司Pickupp送貨上門，每盒另收速遞費用28元；或在OK便利店自取提貨，每盒另收手續費8元（20個裝）或12元（50個裝）。