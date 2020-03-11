【新冠肺炎】31歲女患者上月坐國泰CX250返港　同一航班3人確診

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，本港今日（11日）新增6宗個案。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於在記者會上指，今日新增的第130宗個案曾乘坐國泰航班CX250，在2月29日從倫敦抵港。早前有兩宗確診個案曾乘坐該航班，分別為第114宗個案及一名於泰國確診的男患者，即同一航班上已有3名確診者。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（余俊亮攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日新增的個案中，第130宗個案為一名31歲的女患者，她曾經乘坐2月28日於倫敦起飛，在2月29日抵港的國泰航班CX250。該名患者於3月3日發燒，並入院求醫。

▼3月4日港府首兩班包機 武漢現場圖片▼

+ 22 + 21 + 20

早前有兩宗確診個案曾乘坐該航班，包括於本港確診的第114宗個案及於泰國確診的一名男患者。當中第114宗個案為一名41歲英國籍男子，他乘坐CX250的經濟艙座位，於3月6日出現頭痛、喉嚨痛等病徵，並在周日（8日）確診感染。而另一名乘坐同一航班的43歲男患者早前於泰國確診，他當時乘坐頭等艙到港探望親戚，他於3月2日發病。

張竹君指，由於第114宗個案於3月6日發病，因此無追蹤同機的乘客；而於泰國確診男患者的緊密接觸者，已完成追蹤及回家。