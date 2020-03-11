【新冠肺炎】怡明邨36歲女離檢疫中心後發病　潛伏期長達21天

新型冠狀病毒肺炎（又名武漢肺炎）疫情擴大，本港今天新增6宗確診及3宗初步確診個案。其中一宗初步確診個案是一名36歲女子，她是第58宗確診個案、69歲男子的女兒，她父親確診後，她被安排入住檢疫中心，3月1日才離開，但她在3月8日出現肚瀉，3月9日流鼻水，入住明愛醫院後做病毒測試，現時為初步陽性。衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指，目前相信這個個案是因為在父親確診前與他有接觸而受到感染，而其潛伏期長達21天，形容是比較長的潛伏期。

36歲女子入住明愛醫院後做病毒測試，現時為初步陽性。 （資料圖片）

張竹君：相信從患病父親感染

張竹君稱，該名36歲女子在69歲父親確診時已被送入檢疫中心，3月1日當天屆滿14天，可以回家。但她在3月8日出現肚瀉，3月9日流鼻水，入住明愛醫院後做病毒測試，現時為初步陽性。

張竹君稱，該名36歲女子在檢疫中心時入住了單人房，在檢疫中心時做足了防疫措施，當時亦無病徵，而她的父親亦未出院，相信她受到感染，是因在2月時曾接觸父親，而她的潛伏期較長，達到21天。

她指，衞生署現時對於密切接觸者，除了安排了14天檢疫，當密切接觸者離開檢疫中心後，也會安排14天的醫學監察期，這些人需要戴口罩，留意自己有甚麼不適，她認為這個安排已經適合，可以確保潛伏期較長的人也被發現到。

張竹君醫生指，目前相信這個個案是因為在父親確診前與他有接觸而受到感染，而其潛伏期長達21天，形容是比較長的潛伏期。 （余俊亮攝）

患者住所旁有一對婆媳確診

翻查資料發現，第58宗個案是一名69歲香港男子，他是退休人士，本身有糖尿病及高血壓，他自2月8日起有咳嗽及有痰，同日及2月11、13向深水埗區元州街298號D杜偉雄醫生求醫，2月15日因持續咳嗽到長沙灣賽馬會普通科門診診所，2月16日因呼吸困難向杜偉雄醫生求診，獲轉介至明愛醫院求醫並入院接受治療，2月17日確診。病人過年期間曾與姊妹聚會，潛伏期內沒有外遊，未知感染源頭。

該名69歲男子住在將軍澳怡明邨怡情樓，與女兒同住，當時女兒沒有出現病徵，被安排接受檢疫。旁邊的寶盈花園，有一對婆媳在上月底先後確診，其中奶奶是北角福慧佛堂善信。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼