【新冠肺炎】政府昨晚對歐洲多國發旅警　旅行社取消多個遊歐團

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，政府昨晚（10日）向歐洲多國發紅色外遊警示，包括意大利全國及法國、德國和西班牙部分地區。多個旅行社今日（12日）表示，取消3月份多個歐洲團，其中縱橫遊取消10多團，近300人受影響。另外，東瀛遊亦取消了15 團，約 350 名客人受影響。

多國經濟活動受到新冠肺炎疫情蔓延的影響。圖為，針對新冠病毒疫情發展形勢，意大利米蘭採取多項封閉措施，減少人員流動。（新華社）

政府昨日發上聲明，指因應2019冠狀病毒病個案所引致的健康風險，決定向法國、德國、日本和西班牙部分地區，以及意大利全國發出紅色外遊警示。縱橫遊董事總經理袁振寧表示，即日開始到3月31號，除土耳其外，所有歐洲團都會取消，取消地區包括東歐、西歐、西班牙、葡萄牙、俄羅斯等，涉及10多團，接近300人左右。

永安旅遊：保留純英國及北歐團

東瀛遊表示，取消明日（12日）至31日期間涉及港府已發出紅色外遊警示之歐洲地區的旅行團，合共15 團，約350名客人受影響。至於4月出發旅行團的安排，將於稍後時間公佈。



永安旅遊亦表示，審視最新情況後，決定取消由即日至31日期間出發，保留純英國及北歐行的歐洲線團；為保障顧客及員工的健康，同時決定取消由即日至31日期間出發之埃及旅行團。永安指，受影響顧客可選轉往其他旅行團、保留團費6個月，或扣除手續費後退回團費。