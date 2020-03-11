【新冠肺炎】港珠澳大橋入境數達封關前八成　澳門避檢疫漏洞未解

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港府由2月8日起至今多次加強「封關」限制。 根據入境處數字，由「封關」首日起，經由各口岸入境香港的旅客數字已大大減低，惟數字之後卻有上升趨勢。2月20日澳門賭場重開，大橋入境人次從前一日的逾1,700人增加至逾2,900人，之後更持續上升至近日高峰，單日入境人數高達7,171人，達「封關」前入境人次的八成二。 據悉，任何經由港珠澳大橋入境的入士，除填健康申報表外，僅由衛生署人員以口頭詢問形式，了解入境入士有否到訪過內地等地區；香港與澳門之間並無旅遊通報機制。換言之，任何旅客如未有如實申報過去旅遊記錄，仍有機會利用經由港珠澳大橋經澳門進出內地，避開內地入境香港強制檢疫的漏洞。

港澳無通報居民出入境資料

隨着全球疫情大爆發，港府近日亦多次宣布加強入境限制，包括要求過去14日曾到訪內地、意大利羅馬涅、倫巴第或威尼托地區、日本北海道、伊朗、西班牙拉里奥哈、馬德里及巴斯克地區、法國布爾岡－法蘭琪－康堤及大東部地區，以及德國北萊茵-威斯特法倫州等地區的人士，抵達香港時需要有14日強制隔離措施，而非香港居民更禁止從韓國入境。

除了直接經內地航班或口岸出入境，其他入境人士是否在過去14日到訪過中國內地，港府無法得悉，旅客要主動填健康申報表。據悉，僅靠衛生署人員在關口以口頭詢問形式，了解入境入士有否到訪過內地等地區，香港與澳門之間並無旅遊記錄資料相關的通報機制。換言之，把關的責任主要落在旅客有否如實申報一方，任何旅客仍有機會利用經由港珠澳大橋入境，造成豁免強制檢疫的漏洞。

例如港人先繞到港珠澳大橋經澳門再進入內地，再沿原路回港，內地關口使用回鄉證進出澳門，澳門關口使用香港身份證出入境，但無論內地或澳門的出入境資料，都不會通報給港方。

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2月20日澳門賭場重開 出入境人次隨後漸升

而根據入境處數字，港府由2月8日起封閉大部分口岸，只剩下港珠澳大橋、機場和深圳灣口岸供旅客出入境。以港珠澳大橋為例，2月7日至8日的入境人士人數，由8,667人跌至1,176人，大跌86.4%，然而，經由港珠澳大橋入境的旅客在「封關」後卻有持續上升的趨勢。

在2月8日至2月19日期間，入境人數每日大多維持在2,000人內，僅在2月14日一度突破2,000人次關口，達2,049人。惟自澳門在2月20日賭場重開後，出入境人數隨即飆升，2月21日起出入境人數維持在4,000人在右，至2月底出入境人數更一度升至超過5,600人，及至3月6日，更錄得「封關」後單日入境人數的高峰，高達7,171人次入境香港。