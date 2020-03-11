涉駕平治狂亂駕駛男司機　承認去年兩犯藏毒案　下月判刑

22歲男子上周四（5日）駕駛平治房車至黃大仙龍翔道與蒲崗村道交界時，涉連續越線，被警方指示停車後更疑加速，最終失控撞向其他車輛。他與一名乘客同被控，後者早前已上庭，司機則因留醫而延至今午（11日）於沙田裁判法院應訊。他暫時毋須答辯，案件押至下月14日再訊。被告另就兩宗毒品案認罪，裁判官決定先為他索取戒毒所報告，押後至本月25日判刑。被告未有申請保釋，還柙候訊。

被告鍾志明3月6日涉嫌狂亂駕駛一輛平治房車後被捕。(資料圖片)

被告鍾志明，22歲，報稱已婚、育有兩孩並從事酒吧工作。

控方指他另涉兩宗毒品案件，更於其中一案缺席去年的預審，遭法庭發出拘捕令。法庭今就潛逃充公500元保釋金，被告亦就該兩案承認吸毒、管有適合用作吸服危險藥物的器具等共3罪。

街上被截查時手持吸管

被告於去年6月3日警方在尖沙咀歷史博物館附近巡邏時，見被告突然改變方向而生疑，截查發現被告手持插著吸管、盛有液體的玻璃瓶。警方檢驗後證實內含可卡因。

3個月後被發現暈倒在車內

案情指，警方去年9月27日接報指有人暈倒，遂前往黃大仙蒲崗村道及鳳德道交界，發現被告昏倒於私家車，兩腿間有冰壺。警方隨後召救護車，並破窗救出被告。被告後來在警誡下稱前一晚買可卡因自用。

上周涉狂亂駕駛被捕

至於上周四的交通事件，被告被控6項罪名，指他當日在黃大仙龍翔道近蒲崗村道駕駛車輛橫過連續白線、在黃大仙狂亂駕駛導致葉錦偉身體受傷；在黃大仙扎山道近清水灣道交界未能出示身份證、無牌駕駛、駕駛時沒有攜有駕駛牌照及駕駛未獲發牌照的車輛。此案押後至下月14日，於九龍城裁判法院再訊。

案件編號：KCCC1977/2019、TMCC274、KCCC1977/2020