【新冠肺炎】屯門宏廣國際幼園財困將停辦　教育局：未必純因疫情

位於屯門的宏廣國際幼稚園今日（11日）向家長發信，指受新型冠狀病毒（又稱武漢肺炎）影響，上月起學生退學人數不斷上升，學前班退學人數更達八成，直言學校無法在此財政情況下繼續經營，校董會決定本學年完結後會結束營運。 教育局回覆指，該校屬私立獨立幼稚園，教育局尊重幼稚園營運至本學年結束的決定。局方指，由本年初至今，只收到上述幼稚園暨幼兒中心表示因租約期滿而決定停辦，稱該幼稚園屬私營性質，過往亦曾因考慮不同因素而決定停辦，故未必純粹因為最近疫情而作出停辦的決定。

屯門宏廣國際幼稚園今日（11日）向家長發信，指校董會決定本學年完結後會結束營運。有家長今日到校了解情況。（鄭子峰攝）

教育局指校方年初以來只稱租約期滿停辦

宏廣國際幼稚園今日向家長發信，通知將在本學年完結後（即今年7月31日）結束營運。教育局回覆查詢時表示， 由本年初至今，局方只收到該幼稚園暨幼兒中心表示因租約期滿而決定停辦，涉及180多名幼稚園學生及80多名2至3歲班的幼兒。局方稱，幼稚園屬私營性質，過往亦曾因考慮不同因素（例如盈利、租務問題）而決定停辦，故未必純粹因為最近疫情而作出停辦的決定。

截至目前，教育局稱暫未收到有關接手經營該幼稚園的申請，如有需要有關人士可向教育局相關部門申請更改辦學團體或幼兒中心經營人，當局會根據既定程序辦理。

教育局稱該校屬私立獨立幼稚園，尊重幼稚園營運至本學年結束的決定，並得悉校方已就停辦安排與家長進行溝通。教育局已經與該幼稚園及區內幼稚園保持聯絡，以便協助有需要的學童轉往區內其他幼稚園就讀，目前屯門區內有足夠幼稚園學額供受影響學生就讀。

屯門宏廣國際幼稚園今日（11日）向家長發信，指校董會決定本學年完結後會結束營運。有家長今日到校了解情況，並簽名聯署支持校監接手營運。（鄭子峰攝）

教育局指，明白幼稚園業界因疫情的發展正處於艱難的經營環境，為此已推出不同的支援措施以協助業界面對因疫情影響而在營運上遇到困難，當局會以每所幼稚園於本年1月的學生人數為基礎，計算該幼稚園在停課期間的每月資助，確保期內獲得的政府資助不會因個別學生缺課或退學而減少。

另外，教育局又為所有幼稚園提供額外的資助，包括為每所幼稚園提供一筆津貼，數額由6萬元至16萬元不等，涉及額外開支約1.2億元；當局亦為所有幼稚園提供防疫津貼，每所學校會獲得1萬元至1.5萬元不等的款項，以補充其防疫物資、清潔校園及支付其他與防疫相關的開支。

+ 4 + 3 + 2

至於幼兒中心及幼稚園學前班（俗稱N班）方面，因應新型冠狀病毒疫情，社會福利署在防疫抗疫基金下，為資助及非資助幼兒中心提供一筆特別津貼，以協助他們解決因服務長時間暫停而導致的財政困難，每月預計總額為5,500萬元，為期4個月，包括每月2,100萬元予258間受資助的幼兒中心及每月3,400萬元予299間非資助的幼兒中心。截至3月5日，教育局共收到75所幼稚園提出申請減免學費，並已批出35宗申請。