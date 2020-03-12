【新冠肺炎・最新】康泰宣布取消美國、歐洲、埃及團

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，截至周三（11日），本港累計130宗個案，包括129宗確診個案和1宗疑似個案。當中一個曾到埃及的旅行團，全團連同領隊共9人全部確診，衞生防護中心指，相信他們於外遊期間受感染；同時本港也出現潛伏期可能長達21日的確診個案。專家指，本港出現由輸入個案引起的第二波疫情，呼籲市民避免外遊。 全球多國逐一失守，繼歐洲後，美國亦增至逾千人確診，觸發股市大冧市。世衞（WHO）今日（12日）本港時間凌晨，終宣佈新型冠狀病毒肺炎全球大流行。

【10:00】康泰宣布取消 3 月份的美國、英國、西歐、東 歐、北歐，西葡及埃及的旅行團，已報名的顧客可選擇轉團、保留團費 6 個月或扣除手續費後退團。

【08:00】截至周四（12日）上午8時，全國確診病例80972宗，累計死亡人數3162人，疑似病例285宗，治癒病例61707宗；在重災區湖北，累計67773宗確診，死亡總數3046人。

昨日總結：【新冠肺炎・3.11】本港確診增至130宗 世衛終列全球大流行

涉及「食環埃及團」相關報道

【新冠肺炎】食環埃及團全團確診 染疾領隊返港三日去過10個地方

【新冠肺炎】埃及團9人全確診 居德福花園、麗港城及碧堤半島

【新冠肺炎】埃及遊全團染疫 專家：外地或有傳播、不應單看宗數

【新冠肺炎】旅遊業指難了解特首「不要外遊」呼籲：摧毀業界經營

▼患者報住麗港城、德福花園、廣林苑、碧堤半島▼

+ 12 + 11 + 10

涉及新增個案

【新冠肺炎】國泰空姐馬德里回港確診 與東莞確診內地女生同機

【新冠肺炎】空姐感染 醫生不同意機組豁免檢疫 籲隔14日再當值

【新冠肺炎】怡明邨36歲女離檢疫中心後發病 潛伏期長達21天

【00:45】新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情爆發近三個月，世衛（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）宣布，將疫情列為全球大流行（pandemic）級別。譚德塞表示，對疫情的擴散速度及嚴重程度感到憂慮。

【新冠肺炎】世衛正式宣布疫情為全球大流行病

衞生防護中心總監黃加慶（中）再呼籲市民應延遲非必要的外遊行程。（余俊亮攝）

▼3月4日港府首兩班包機 武漢現場圖片▼