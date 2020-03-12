【新冠肺炎】醫管局：正尋找N95口罩替代品　面罩眼罩貨源穩定

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，醫管局總行政經理劉家獻今日（12日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，醫管局物資暫時能使用約一個月，希望員工能謹慎使用物資，而醫管局已訂購了夠用六個月的物資，但暫時未收到貨。 他又表示，醫管局先正搜購符合國際標準的N95口罩的代替品，至於早前較短缺的眼罩和面罩，已經找到廠商供貨，相信貨源較穩定。

醫管局總行政經理劉家獻今日（12日）在商台節目中表示，公立醫院現時主要為確診病人提供支援性的治療，即根據病徵提供藥物；另外，會使用三種針對病毒感染的藥物，包括干擾素、蛋白酶抑制劑及利巴韋林。

劉家獻又稱，醫管局物資暫時能使用約一個月，希望員工能謹慎使用物資，醫管局已訂購了夠用六個月的物資，但暫時未收到貨。而醫管局正尋找N95口罩的代替品，有關口罩需要符合國際標準，要保護到醫護人員，至於早前較短缺的眼罩和面罩，已經找到廠商供貨，相信貨源較為穩定。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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日本出院病人再驗陽性 無病徵難判斷是否復發

另外，早前一名在鑽石公主號郵輪染病並確診的港人，曾在日本兩次驗出對病毒呈陰性後出院，但返港再驗出陽性。劉家獻表示，該病人現時沒有病徵、情況穩定，難以判斷是否屬於復發。而該病人本身有長期病患，需服用抗排斥藥物，抑制免疫系統，其抗病毒能力較低。他又指，雖然病人對新冠肺炎病毒呈陽性，但仍未知道病人體內的病毒是否活躍，需要再檢測病毒量，而病人主診醫生亦相信病人的傳播風險很低。

對於感染新冠病毒後是否會復發，劉家獻表示，現時有約60名出院者，當中有20多名已覆診，而全部的覆診者均沒有復發的情況。

公立醫院無空間出健康證明

泰國政府要求旅客在辦理登機手續時出示健康證明書，以確定旅客無感染新型冠狀病毒的風險。劉家獻重申，公立醫院急症室主要為處理急病，絕對沒有能力和預留空間供市民申請健康證明書。