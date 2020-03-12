【新冠肺炎】國泰工會盼公司機上提供額外口罩、手套　預留保護衣

本港出現首宗空中服務員確診新型冠狀病毒（武漢肺炎）個案。國泰空中服務員工會副主席陳佩妍表示，工會正聯絡涉事空姐，同時接到同機同事求助，表示擔心。她直言，現時機上清潔未有特別加強，公司亦未有對赴外地的空勤有特別指引，惟空勤人員在長途機上會有休息及用餐時間，希望公司加強防疫，如在機上預留醫護級數保護衣、向機倉人員配給備用外科口罩，以防不時之需。

國泰一名22歲空姐確診新冠肺炎。(資料圖片)

國泰空中服務員工會副主席陳佩妍今早在商台節目《在晴朗的一天出發》說，工會暫未聯絡上確診空姐，但接到同機同事求助表示擔心。她解釋，歐洲等長途航程上，空勤人員會脫下口罩休息，亦會共用休息空間。她形容，不少同事對疫情感憂心，目前公司未向員工提供前往外地的防疫指引，但她聽悉不少同事到達外地後不敢外出，亦會長期戴上口罩。

機上清潔沿用一貫做法 待部門研究加強

她指，現時公司不論長短線，統一按機程數目向空勤提供口罩，「一程機只有一個口罩」，她說，市面外科口罩供應較早前多，希望公司多提供兩至三個口罩予空勤人員備用，並在機上增加膠手套、預留醫護級數保護衣，以防不時之需。

她又說，目前機上清潔仍沿用一貫做法，未有特別加強，故工會已向公司反映，正交相關部門跟進研究需否加強。

空勤收入明顯減少 每月只飛三至四班機

受疫情影響，眾多客運航班停飛，陳佩妍指，空勤人員去外地會有津貼，惟目前航班減，每個空勤每月可能只有三至四班機，不論是時薪或月薪計算的人員，收入都明顯減少，而實際減少幅度則視乎同事合約。