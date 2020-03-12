【新冠肺炎】全球大流行　專家：零本土個案亦要防範外地輸入

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在全球擴散，世界衞生組織（WHO）於香港時間今日（12日）凌晨宣布，疫症已屬全球大流行（pandemic）。 病毒專家、香港大學醫學院公共衞生學院教授潘烈文認為，香港的防疫措施已與大流行無分別，警戒級別相當高，不過市民要有心理準備，即使日後本土個案消失亦不等同無事，因為香港周圍地區有可能未能完全堵截病毒，導致病毒經其他人引入香港，形成輸入個案甚至進一步變成社區感染個案。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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潘烈文受訪時提到，本港的防疫措施與應對疫症大流行無甚分別，只要有海外地方出現疫情便會限制入境，形容目前的警戒級別相當高，他相信難以再調高防疫措施級別，除非當局進一步打算完全封關，所有人不得進出。

世衞公布屬警號 倘有國家未制訂措施應盡快做

對於世衞在疫症爆發數月的此刻宣布「大流行」，潘烈文認為，較早時未必有足夠證據判斷疫症屬大流行，過去兩個月，疫情主要發生在中國內地，至2月底擴散至亞洲地區，近期起意大利、美國的疫情相對嚴重，難評論公布時機是過遲。

他相信世衞公布的目標是給予全世界各國一個警號，讓一些未制訂相應措施的國家能做好準備，但他坦言若有國家或地區之前未制訂感染措施及病毒檢測，現時才起步屬太遲，難以控制短時間內的爆發。

輸入個案或再引發社區感染

現時本港持續有輸入個案，近日有印度及埃及旅遊返港的人確診新型肺炎，潘烈文指當時未知埃及的疫情嚴重，若有地方爆發情況不清晰，較難做到堵截及監察，突顯健康申報的重要性，可盡快追查有病徵的病人及其接觸者。

潘烈文又指，就算香港能成功堵截病毒，做到零本土個案，但若四周的國家未做好，亦有可能出現輸入個案，外遊人士或出外工作的人士可能會將病毒引入，不應期望「零本土」就等同無事，輸入個案亦有可能再引發社區感染個案。

本港公務員陸續復工，學生料於4月復課，潘烈文認為當局會視乎能否控制疫情，再微調各方面的政策。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌（資料圖片／盧翊銘攝）

許樹昌：大流行對香港無即時影響 因圍堵政策做得足

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認同大流行對香港無即時影響，源於香港的圍堵政策做得足，暫時錄得約130宗個案，相信世衛是基於全球各大洲逾110個國家及地區均出現確診個案而公布。

他提到香港已一段時間無出現來歷不明的本地個案，反而需關注會否再有輸入個案，除了印度、埃及等地外，近日意大利封關得遲，令整個歐洲受牽連，不排除陸續有從歐洲來港的旅客潛伏期間入境，終變成輸入個案。

對某些國家封關不能太濫，需有強烈數據支持

不過許樹昌認為對某些國家封關不能太濫，需有強烈數據支持，並需持續監察當地的疫情發展及確診宗數增長幅度而定，因封關必然會影響一些必須往來外地的人。

美國政府今日宣布周五起禁止英國以外的歐洲國民入境，為期一個月，形同局部封關，惟英國與歐洲各國的往來頻繁，許樹昌形容此保障美國本土的行政措施具政治味道，或取決於當地政府與其他國家間的交情。

香港大學醫學院公共衞生學院教授潘烈文。（資料圖片／朱韻斐攝）

港大向全球約60個實驗室提供試劑

另外，潘烈文的團隊研製出的新型冠狀病毒快速測試，可於兩小時內檢測到病毒，已向分布於40個國家、約60個公共衞生實驗室免費供應試劑，當中包括印度及埃及。

潘烈文承認並非有無限資源可向其他實驗室供應試劑，計劃目的希望為暫未有相關測試技術的實驗室先做檢測，同時爭取時間讓他們以商業形式購買試劑，目前在香港做每次病毒檢測的成本約為200港元。