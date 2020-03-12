從1957亞洲流感到2020冠狀病毒　回顧香港經歷四次全球大流行

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在全球肆虐，世界衞生組織（WHO）昨天（11日）終於宣布疫情已達到「全球大流行」（pandemic）。 世衛對上一次宣布「全球大流行」已是2009年H1N1「人類豬型流感」病毒一役，而香港在上世紀九十年代時，原來亦曾經歷過兩次疫症「全球大流行」，分別是1957年的「亞洲流感」及1968年的「香港流感」，1957年中國爆發的甲型流感病毒H2N2是由人類流感病毒和禽流感病毒結合而成，經歷十年演變，重新排序成新型 H3N2病毒，並於1968 年在香港爆發。

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香港大學醫學院在社交平台facebook發帖文，回顧本港近年曾經歷過的「全球大流行」疫症。根據世衞指引，「全球大流行」是指一種輕易在人與人之間傳播的新病原體，在全球爆發。

1957年「亞洲流感」 全球200萬人死亡

港大醫學院指出，於上世紀五六十年代，香港也經歷過兩次「全球大流行」。1957年中國爆發甲型流感病毒H2N2，傳播至全中國、香港、新加坡，被稱為「亞洲流感」（Asian Flu）；其後美國亦出現個案。當時大部份患者是幼童、長者及孕婦。世衞估計，全球死亡病例約200萬人，疫情直到翌年才逐漸平息。後來研究發現，H2N2病毒，是由人類流感病毒和禽流感病毒結合而成。

港大醫學院指出，於上世紀五六十年代，香港也經歷過兩次「全球大流行」。（港大醫學院facebook圖片）

1968年「香港流感」全港50萬人感染 蔓延全球

H2N2 病毒經歷十載演變，重新排序成新型 H3N2病毒，並於1968年在香港爆發，因此被稱為「香港流感」（Hong Kong Flu）。這次大流行本港感染人數差不多達50萬人、接近人口的15%，但死亡率不高。病毒迅速向東南亞擴散，有美軍從越南回國時更把病毒傳到美國，到年尾時，日本、歐洲、中美洲、南美洲及非洲都有人感染。美國疾控中心估計，全球約100萬人死於這場疫症。

2009年甲型H1N1流感 擴散速度史無前例

而最近期的一次「全球大流行」，則要數到2009年甲型H1N1「人類豬型流感」。病毒於該年四月首次在墨西哥和美國出現人類確診個案，並逐步在多個國家或地區廣泛傳播。當時世衞認為病毒擴散速度「史無前例」，因此在6月11日宣布疫情屬「全球大流行」，要求各國政府全力動員醫療資源，並預備防護及抗病毒藥物等。

青衣長康邨康美樓爆發疫情，消毒人員全副裝備到場消毒。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

根據美國疾病控制及預防中心（Centres for Disease Control and Prevention ，簡稱CDC），美國食品及藥物管理局（Food and Drug Administration，簡稱FDA)在大流行期間，或會開始發出「緊急使用權」，容許醫生使用沒有經FDA批准的藥物診治病人。2009年人類豬流感大流行時，FDA曾臨時准許兩種藥物緊急治病。

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情在全球肆虐，世界衞生組織昨天（11日）終於宣布疫情已達到「全球大流行」（pandemic）。 （資料圖片 / 盧翊銘攝）

「大流行」原是世衞對流感流行程度分級中最高的第六級，其他五級從高到低分別為「有跨國傳染」、「廣泛人傳人」、「有人傳人」、「有動物傳人」、「未有人感染」，但上月世衞表示已棄用這分級機制。​

現時「大流行」並無官方正式分類，只要世衞認為疫病在全球廣泛地區爆發、難以有效阻止擴散，就可宣布為大流行，與世衞其他建議一樣，無法律約束力，不能強制國家做任何事。

根據世衛定義，「全球大流行」是指：某一種人類尚無法免疫的新型傳播疾病，於某一時期同時在全世界以超乎預期之外的速度與尺度流行。相較於「疫情流行」的疫情嚴重程度，全球大流行更關鍵的衡量指標，在於疫情是否橫跨地理限制、流行於世界多國。

在過去，被世衛宣布、或歷史公認為「全球大流行」的流行病有：14世紀的黑死病、19世紀末的天花、1918年的西班牙流感（Spanish flu）、1981年的愛滋病毒，最近一次則為2009年俗稱「豬流感」的H1N1疫情。

港大醫學院指，「全球大流行」是人類共同面對的問題，因此各國更應通力合作，分享訊息，共享資源，齊心合力抗疫，才有機會打贏這一場仗。 （資料圖片 / 江智騫攝）

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