從1957亞洲流感到2020冠狀病毒　回顧香港經歷四次全球大流行

新型冠狀病毒肺炎(俗稱武漢肺炎)疫情在全球肆虐,世界衞生組織(WHO)昨天(11日)終於宣布疫情已達到「全球大流行」(pandemic)。 世衛對上一次宣布「全球大流行」已是2009年H1N1「人類豬型流感」病毒一役,而香港在上世紀九十年代時,原來亦曾經歷過兩次疫症「全球大流行」,分別是1957年的「亞洲流感」及1968年的「香港流感」,1957年中國爆發的甲型流感病毒H2N2是由人類流感病毒和禽流感病毒結合而成,經歷十年演變,重新排序成新型 H3N2病毒,並於1968 年在香港爆發。

▼衛星圖看疫情爆發前後 人流消失避加速蔓延▼

香港大學醫學院在社交平台facebook發帖文,回顧本港近年曾經歷過的「全球大流行」疫症。根據世衞指引,「全球大流行」是指一種輕易在人與人之間傳播的新病原體,在全球爆發。

1957年「亞洲流感」 全球200萬人死亡

港大醫學院指出,於上世紀五六十年代,香港也經歷過兩次「全球大流行」。1957年中國爆發甲型流感病毒H2N2,傳播至全中國、香港、新加坡,被稱為「亞洲流感」(Asian Flu);其後美國亦出現個案。當時大部份患者是幼童、長者及孕婦。世衞估計,全球死亡病例約200萬人,疫情直到翌年才逐漸平息。後來研究發現,H2N2病毒,是由人類流感病毒和禽流感病毒結合而成。

港大醫學院指出,於上世紀五六十年代,香港也經歷過兩次「全球大流行」。(港大醫學院facebook圖片)

1968年「香港流感」全港50萬人感染 蔓延全球

H2N2 病毒經歷十載演變,重新排序成新型 H3N2病毒,並於1968年在香港爆發,因此被稱為「香港流感」(Hong Kong Flu)。這次大流行本港感染人數差不多達50萬人、接近人口的15%,但死亡率不高。病毒迅速向東南亞擴散,有美軍從越南回國時更把病毒傳到美國,到年尾時,日本、歐洲、中美洲、南美洲及非洲都有人感染。美國疾控中心估計,全球約100萬人死於這場疫症。

2009年甲型H1N1流感 擴散速度史無前例

而最近期的一次「全球大流行」,則要數到2009年甲型H1N1「人類豬型流感」。病毒於該年四月首次在墨西哥和美國出現人類確診個案,並逐步在多個國家或地區廣泛傳播。當時世衞認為病毒擴散速度「史無前例」,因此在6月11日宣布疫情屬「全球大流行」,要求各國政府全力動員醫療資源,並預備防護及抗病毒藥物等。

青衣長康邨康美樓爆發疫情,消毒人員全副裝備到場消毒。(資料圖片 / 梁鵬威攝)

根據美國疾病控制及預防中心(Centres for Disease Control and Prevention ,簡稱CDC),美國食品及藥物管理局(Food and Drug Administration,簡稱FDA)在大流行期間,或會開始發出「緊急使用權」,容許醫生使用沒有經FDA批准的藥物診治病人。2009年人類豬流感大流行時,FDA曾臨時准許兩種藥物緊急治病。

新型冠狀病毒肺炎(又稱武漢肺炎)疫情在全球肆虐,世界衞生組織昨天(11日)終於宣布疫情已達到「全球大流行」(pandemic)。 (資料圖片 / 盧翊銘攝)

「大流行」原是世衞對流感流行程度分級中最高的第六級,其他五級從高到低分別為「有跨國傳染」、「廣泛人傳人」、「有人傳人」、「有動物傳人」、「未有人感染」,但上月世衞表示已棄用這分級機制。​

現時「大流行」並無官方正式分類,只要世衞認為疫病在全球廣泛地區爆發、難以有效阻止擴散,就可宣布為大流行,與世衞其他建議一樣,無法律約束力,不能強制國家做任何事。

根據世衛定義,「全球大流行」是指:某一種人類尚無法免疫的新型傳播疾病,於某一時期同時在全世界以超乎預期之外的速度與尺度流行。相較於「疫情流行」的疫情嚴重程度,全球大流行更關鍵的衡量指標,在於疫情是否橫跨地理限制、流行於世界多國。

在過去,被世衛宣布、或歷史公認為「全球大流行」的流行病有:14世紀的黑死病、19世紀末的天花、1918年的西班牙流感(Spanish flu)、1981年的愛滋病毒,最近一次則為2009年俗稱「豬流感」的H1N1疫情。

港大醫學院指,「全球大流行」是人類共同面對的問題,因此各國更應通力合作,分享訊息,共享資源,齊心合力抗疫,才有機會打贏這一場仗。 (資料圖片 / 江智騫攝)

