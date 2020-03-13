【新冠肺炎・最新】本港第四人死亡　居美輪大廈80歲老翁病逝

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，衞生防護中心公布，截至周四（12日）晚上，本港新增2宗確診個案，最新第132宗患者，曾於潛伏期時外遊到美國波士頓逗留，其後又曾到馬尼拉，最後於3月8日返港。 疫情擴大環球股災，道指跌逾2000點，港股今日亦大跌。 今日一名一歲半男嬰初確診，他的父母是第130及第131宗個案，三人乘國泰航空CX250於2月29日由倫敦抵港。本港第四人死亡，病逝的80歲老翁居於佛堂福慧精舍所在的美崙大廈。

▼全球大流行 球星影帝確診 多國進入緊急狀態▼

+ 10 + 9 + 8

【10:55】東區尤德夫人那打素醫院表示，一名曾居於美輪大廈80歲確診感染新型冠狀病毒的男病人因病情惡化，今早在醫院離世。

【10:20】據了解，第130及第131宗個案的歲半兒子也初步確診，在瑪嘉烈醫院留醫，該男嬰與父母乘國泰航空CX250於2月29日由倫敦抵港，曾有流鼻水等病徵。若他最後確診，將成為本港年紀最小的確診者。

【08:00】截至周五（13日）上午8時，全國確診病例80983宗，累計死亡人數3173人，疑似病例253宗，治癒病例62943宗；在重災區湖北，累計67781宗，死亡總數3056人。

▼患者報住麗港城、德福花園、廣林苑、碧堤半島、iPlace▼

+ 13 + 12 + 11