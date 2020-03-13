【新冠肺炎・3.13】歲半男嬰與外公同日確診　一家五口四染疫

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，衞生防護中心今晚（13日）公布，全日新增六宗個案，最小的只有一歲半，最大的為67歲；該名歲半男嬰的66歲外公亦確診，一家五口已有四人染疫。 除了66歲患者外，包括男嬰在內的五名新確診者都有外遊紀錄，當中四人曾到歐洲或北非，另一人曾到過美國探親；唯當中只有一宗列為輸入個案，另三宗列為可能本地個案，男嬰則屬可能本地個案的密切接觸者。 本港今日出現第四宗死亡個案，病逝的80歲老翁居於佛堂福慧精舍所在的美崙大廈，其妻子每日都到佛堂，她亦確診治療中。 港府今晚亦公布對歐洲「神根地區」26個國家發出紅色外遊警示，由下周二（17日）凌晨起，所有來自有關國家的港人及遊客，均需家居檢疫14日；英國並非神根地區，因此不包括在內，當局也沒有對美國發出旅遊警示，但呼籲正在歐美留學的學生若計劃返港，應盡快啟程。 道指昨晚大跌逾2200點，港股今日一度跌逾1700點，跌幅收窄到276點收市。

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【23:58】衞生防護中心今晚公布，本港今日新增6宗確診個案。第137宗個為54歲婦人，本周一（9日）抵港，之前到北非摩洛哥、法國及荷蘭遊玩三星期。她獨居於大坑春暉道大坑台，住所鄰近已康復的馬主周巧兒所居住的瑞士花園，大坑區內累計已有9宗個案。

【新冠肺炎】確診增6宗 居大坑台婦遊北非歐洲返港後確診

【家居檢疫】增逾千住址至1.3萬個 明星豪宅Kadooria上榜

【23:20】衞生署今晚更新正接受強制檢疫人士所居住大廈地址名單，截至周四（12日），全港累積共有13,228個家居檢疫住址，新增1,193個住址。有20,216港人在住所檢疫、687人在酒店檢疫，另有3,599非港人在家居接受檢疫，159人則住酒店。

全港有五個區均衝破1000個住址，當中以油尖旺區最多，有1313個。此外，名單上亦不乏豪宅地址，包括有明星豪宅之稱、於何文田嘉道理道的Kadooria。

【23:00】衞生署資料顯示，今日新增個案共6宗，累計137確診及一宗疑似個案。當中2人晚上確診，本港年齡最小的患者、16個月大的歲半男嬰，其外公亦確診，屬可能本地個案的密切接觸者，至此連同男嬰的父母，一家五口已有四人確診， 目前男嬰外婆仍在隔離檢疫中；另一宗為輸入個案，患者為一名54歲婦人。

【22:35】英國傳媒報道，英國新增確診患者208人，累計增至798人。

港府目前基於安全理由，對英國的黃色旅遊警示仍然生效，但沒有提升至紅色警示，也沒有要求由英國返港需要強制家居檢疫14日。

▼部份確診政要名人▼

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【新冠肺炎】下周二起歐洲神根地區26國抵港者 需家居強制檢疫

【21:51】衞生署公布修訂海外抵港人士的衞生檢疫措施。

抵港前14日曾到以下國家／地區的人士（不論是否香港居民）須入住檢疫中心進行檢疫：

一）韓國大邱及慶尚北道（從3月17日零時零分起亦適用於非香港居民）

二）伊朗

三）意大利艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第及威尼托地區

由明日（14日）零時零分起，抵港前14日曾到以下國家／地區的人士（不論是否香港居民）需接受家居強制檢疫：

一）意大利（艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第及威尼托地區除外）

二）法國布爾岡－法蘭琪－康堤及大東部地區

三）德國北萊茵－威斯特法倫州

四）日本北海道

五）西班牙拉里奥哈、馬德里及巴斯克地區

由3月17日零時零分起，抵港前14日曾到以下國家／地區的人士（不論是否香港居民）需接受家居強制檢疫：

一）韓國（大邱及慶尚北道除外）（亦適用於非香港居民）

二）歐洲神根地區，即奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、意大利（艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第及威尼托地區除外）、拉脫維亞、列支敦士登公國、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞共和國、西班牙、瑞典及瑞士

【新冠肺炎】港府向神根地區發紅色外遊警示 遍及歐洲26國

【21:00】政府公布，由於歐洲爆發2019冠狀病毒病個案所引致的健康風險，今日（13日）對部分歐洲國家（即神根地區）， 共26個國家，包括奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、意大利、拉脫維亞、列支敦士登公國、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞共和國、西班牙、瑞典及瑞士發出紅色外遊警示。此外，政府決定在現時對埃及生效的紅色外遊警示下，提醒公眾有關爆發2019冠狀病毒病個案及相關公共衞生風險。英國及愛爾蘭並不屬神根地區。

另外，政府已早於2014年8月29日基於安全理由對埃及發出紅色外遊警示。由於近日埃及當地的2019冠狀病毒病個案數字持續及迅速上升，政府在現時對埃及生效的紅色外遊警示下，提醒公眾有關爆發2019冠狀病毒病個案及相關公共衞生風險，現時的紅色外遊警示仍然生效。

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【新冠肺炎】何栢良促英法德入境強制檢疫 張竹君爆料：快有公布

【16:55】被問及會否對歐洲國家發旅行警示，張竹君指港府正審視，相信很快有公布。

【16:46】劉家獻：

博愛醫院護士測試一度呈弱陽性，護士2月29日從倫敦返港，3月1日抵港，3月2日至12日有上班，在外科病房工作，無接觸過新冠肺炎病人。昨晚不適，安排測試。今早樣本呈極弱陽性，之後再測試，在屯門醫院及衞生署結果均陰性。

▼全球大流行 球星影帝確診 多國進入緊急狀態▼

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【16:33】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：

今日新增三宗確診、一宗初步陽性。

第133宗確診，為一歲半男嬰。有流鼻水，回港後主要在家，送瑪嘉烈醫院。

第134宗，67歲男性，住林村，2月27至3月8日在英國，3月8日乘搭CX250頭等，從倫敦回港。在當地倫敦曾與意大利人相處，但對方無確診。

第135宗，30歲女性，住上環順景雅庭。2月10日至26日在希臘，2月27日在倫敦，2月27至3月5日到巴黎。乘搭土耳其航空TK1828、TK70商務艙，3月5日抵港，自己一個人住。3月8日清水灣行山，很累和發燒，之後看醫生，3月12日留深喉唾液，今日確診。

第136宗初步陽性，61歲男性，住赤柱大街。2月27至3月10日到美國科羅拉多州探親。3月7日有咳嗽、喉嚨痛，家人亦有不適，看私家醫生，留深喉唾液送私家化驗所後確診。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻：

一名病人離世，是89號個案，80歲男性，與太太及家人同住，有長期病患和高血壓，有中風紀錄。2月24日咳嗽，2月25日發燒。太太是74號個案。二人住在北角佛堂福慧精舍所在的美崙大廈。

離世的病人確診後，即開三種抗病毒藥，蛋白酶抑制劑、利巴偉林、干擾素。3月10日血含氧量跌，要用正壓呼吸器，無入ICU、無插喉，昨日情況再轉差。今早10:30過身。

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【10:55】東區尤德夫人那打素醫院表示，一名居於美輪大廈80歲確診感染新型冠狀病毒的男病人因病情惡化，今早在醫院離世。

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【10:20】據了解，第130及第131宗個案的歲半兒子也初步確診，在瑪嘉烈醫院留醫，該男嬰與父母乘國泰航空CX250於2月29日由倫敦抵港，曾有流鼻水等病徵。若他最後確診，將成為本港年紀最小的確診者。

【08:00】截至周五（13日）上午8時，全國確診病例80983宗，累計死亡人數3173人，疑似病例253宗，治癒病例62943宗；在重災區湖北，累計67781宗，死亡總數3056人。

▼患者報住麗港城、德福花園、廣林苑、碧堤半島、iPlace▼

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