【新冠肺炎】復課無期　教師一家五口困獸鬥　「混戰」中學懂透氣

這是周氏一家五口疫情停課下的故事，喧鬧中帶點溫情，哭笑不得。 家長阿安與阿Ling任職教師，育有三個年幼兒子，在新冠肺炎肆虐下，眾人留家避疫近兩個月。生活日程一反常態，朝夕相處時間多了，生活頻繁地交織著各種瑣事，頓成關係磨擦的爆發點。 在家裡，教學與育兒同時進行，夫婦承受分身不暇之苦。阿Ling直言：「疲累感好大，好似永遠做唔完。」阿安接著說，「照顧小朋友唔只係起居飲食，佢哋日常生活嘅提問，要用好多唇舌解釋，呢度心力好大。」 「困獸鬥」的日常令人難耐，偶爾離家喘息，特別抒懷。外出受訪個半小時，阿安就笑言：「幾好呀，有得出嚟透透氣，平日最多只有一個鐘！」

「小心踩『地雷』！」 爸爸阿安

甫入周家客廳，玩具車仔散落一地。（高仲明攝）

爸爸阿安甫走入家中客廳，就向記者溫馨提示。朝向地面一望，迷你玩具車散落各處。年幼的三兄弟自得其樂，孩童絮語，嘈嘈吵吵，不絕於耳。這日境況尚算受控，「戰地」高峰時，尚有一塊塊樂高積木、煮飯仔玩具混在一起，成年人出入，可謂步步為營。「細路仔困喺屋企，除咗將玩具拎晒出嚟，crossover咁玩，都無其它嘢做。」

「困喺屋企嘅時間 家庭同工作好拉扯」

新冠肺炎疫情在農曆年間爆發，全港學校停課近兩個月。老大柏柏七歲半，老二梓弘六歲，老三楠楠三歲，三人天天留家避疫；作為教師的阿安與阿ling，一起在家工作，網上實時教學，拍片製作教材。課室搬入家裡，老師與家長角色同時集於一身，兼顧教學與育兒職責，夫婦二人無不感到困擾。阿Ling說：「家庭同工作好拉扯，呢段困喺屋企嘅時間，都幾影響一家人嘅融和。」

停課近兩個月，一家五口大多時間留家避疫。在家裡客廳，父母忙碌於教學工作，三位小男孩忙於玩樂。（高仲明攝）

與同事網上會議期間 兒子大叫「要疴屎呀​」

在約七百呎的空間，客廳是「混戰」的主場景。阿安與阿Ling在飯桌工作，旁邊的三兄弟大呼小叫地嬉戲，如入無人之境。阿Ling不下一次走避入房拍片，惟兒子莫名奇妙的尖叫，完整地收錄在教學片中，令拍攝要推倒重來，叫人氣餒。

平日性格溫婉的她，試過有失控時刻，「我平時好少鬧仔，但有次都忍唔住，一開門就大叫，『可唔可以靜啲呀！』係咆哮、抓狂嘅狀態，小朋友都O咗嘴。」但男孩們定神後，又會故態復萌。

數到最尷尬的一次，阿Ling在客廳與小學同事網上開會，討論如火如荼之際，老三楠楠突然大叫：「『媽咪，我要疴屎呀』，阿仔仲要唔覺得自己核突，大聲講『我唔識抹屁股』！」

十萬火急，阿Ling原欲向阿安求救，豈料對方正在房內拍片。怒氣沖沖的她，無奈暫要失陪，極速幫楠楠如廁，再續會議。她事後回想，「好彩係同事會議，如果係同校長、全體同事開會，又或係實時教學仲大鑊，真係名留青史！學生之間會傳開㗎。」

「小朋友問題天天多多。」 爸爸阿安

老三楠楠年紀尚幼，經常黏著媽媽。（高仲明攝）

三兄弟天天紛爭 父忙審家庭事

一家五口朝夕相對，生活上芝麻六豆的小事，頓成家庭磨擦爆發點。爆發得多，縱然是小事，也使人疲累。每日三兄弟之爭，最令阿安頭痛。「生活嘅瑣碎事令自己好煩，好難專心做嘢。」

三兄弟各有性格，既有瀟灑派，亦有內向型，相處時間多，事無大小，爭拗一番。諸如收看那一集多啦A夢，乃至一家五口食飯位置，都要唇槍舌劍。此時，一家之主阿安就要主持公道，為兒子們的爭論一錘定音。「我幾乎唔夠15分鐘，就要離開個位一次，處理佢哋嘅事。」

「小朋友問題天天多多。」有次，阿安忙於在whatsapp解答學生文憑試難題，老二梓弘玩具被搶，走過來向爸爸「擊鼓鳴冤」。阿安顯然不耐煩：「唔好阻住我呀，我咪講咗一人玩五分鐘囉！」

梓弘感到委屈，隨即淚眼汪汪，「吓，個玩具係你買畀我，細佬攞咗我件玩具。」爸爸於心不忍，還是替他作主，「嗰陣我就『唉，算啦』。」

吁出一口氣後，他笑說，「有得揀我情願番工，好過全天候照顧三個。係學校可以隨心所欲，專心教學，例如想拍片就拍片，唔會拍拍下就要照顧小朋友，令好多嘢都唔順利。」

+ 3 + 2

老三楠楠（圖左）、老二梓弘（圖中）、老大柏柏三人各有性格，相處間難免有磨擦。（高仲明攝）

重新規劃生活 彼此慢慢適應

回想停課開端，夫婦形容是失序狀態。疫情來襲，口罩供不應求，兩人到處張羅防疫物資，在家又要勤清潔消毒，擔心三兄弟容易受到感染。小朋友未及認知疫症下的異常狀況，夫婦二人就要為適應新的教學模式忙個不停。

結果，一家人經歷不斷的磨擦，從中學習溝通、協調、規律的重要性，重新規劃作息時間表，好好共同生活。阿Ling笑言夫婦二人多了默契，「以前我性格較為婉轉，依家真係會開口講清講楚。唔可以只係黑臉處理。」



經常為育兒與教學操心的阿Ling，這段期間藏著無數憂慮，有時壓力令她晚上背痛醒來，難以入眠。被困的日子，她感嘆：「好似窒息咁。」在旁的阿安，則認為尚可應付，「 又未至於透唔到氣嘅。」

或許，他懂得找喘息空間。他打趣道：「所以我好主動出去買餸買早餐，每日點都要出一、兩次，好次人哋放狗咁。」丈夫的情商，叫太太羨慕，「喺疫情呢段時間，真係要學識睇開啲。」

老二性面皮較薄，特別眼淺，被搶玩具，慣常找爸爸主持公道。（高仲明攝）

「最緊要一家人齊整」



近日政府宣告四月底的復課日存在變數，「困獸鬥」日子或再延長超過三個月。一家即使渴望重過正常日子，但若疫情不穩，倉促開學，反不利兒子安全健康。阿安說：「依家已經慢慢習慣，小朋友某程度都投訴少咗，彼此都適應緊。」

令人糾結的家庭逸事，化成哭笑不得的回憶。換個角度，阿安其實感恩，「我哋呢行都算係好，可以home office照顧小朋友，對比其他行業，小朋友唔使返學，但自己要番工，就會非常徬徨。」

阿Ling點點頭同意：「我成日都話我哋唔係最差case。」